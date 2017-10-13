女控網友逼口交 法院調查供詞「難信為真」判無罪

2017-10-13 14:58

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市A女指控彭姓網友在2015年3月10日凌晨1點多，進入她的臥室強逼她口交，還偷竊手機、金錢後逃逸，涉嫌妨害性自主等罪嫌。但桃園地方法院調查，A女主動邀彭男進入臥室，敘述強逼口交等過程的供詞「難信為真」，今天判決彭男無罪。

A女指控，當天凌晨彭男進入她的臥室，雙方聊天1個多小時後，彭男假意要參觀屋內而起身，將房門鎖上後，就掏出生殖器強逼她口交，並射精在她口中。事後彭男以友人要送錢來為由，催促她進浴室更衣，趁機偷竊她的8000元現金與手機1支。

事後A女將混著自己口水的精液吐在衛生紙上，向警方報案，追究彭男妨害性自主的罪嫌。

桃園地方法院法官調查，A女因眼疾要開刀需要錢的理由，向彭男借錢，主動邀彭男到住處臥室內，她雖否認援交，但彭男供稱，A女在「愛情公寓」網站上與他認識後，就向他借錢，並邀他帶錢到A女楊梅住處，他進入臥室後，A女要求做愛，他認為雙方剛認識，僅同意由A女幫他口交。

至於彭男遭控偷竊手機等財物，他喊冤稱，自己已經同意要借錢，還帶了3000元要給她，何必還偷她的手機。

法官認為，A女指控彭男強逼她口交的過程內容，包括不知彭男為何知道她住處、對方將生殖器硬塞入嘴裡她無從抵抗等，都「難信為真」，今天判決彭男無罪。