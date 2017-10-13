佳冬戰備道曾測得時速140 死亡意外後加強燈光警示

2017-10-13 08:40

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台一線佳冬戰備跑道路段，日前發生老翁遭6車輾斃慘劇，屏縣警局與當地各單位會勘後，決議將於該路段加裝固定式測速照相、紅綠燈及強化周邊燈光警示，由於該路段曾測得超過140公里的超速違規，警方也提醒民眾依速限行駛才是安全之道。

警方分析，當地105年計發生50件交通事故，其中有15件發生在夜間，佔了3成；106年迄今，交通事故發生29件，雖有下降趨勢，夜間卻發生14件，增加近5成，顯見該路段的照明不足與夜間發生交通事故有相當關連。

為了戰備跑道的燈光警示問題，警方邀集空軍第四三九混合聯隊、三工處及佳冬鄉公所等單位研究，已經完成爆閃警示燈之裝設（南下、北上各3組），年底完成台1線、文化一路口紅綠燈裝設；並於農場路至文化一路間增設固定式測速照相桿。

燈光不足問題，佳冬鄉公所將於台1線、文化一路口加裝兩盞大型路燈並增加亮度，跑道沿線燈光不足部分，由三工處研議改善方式，並加裝「多事故路段」警語標誌牌。

枋寮警方指出，當地除了燈光問題，過去的測速告發案件中，曾測得高達時速140公里的違規，也有民眾指稱看過160公里的誇張飆速，呼籲駕駛人上路時務必遵守時速70公里速限，保障自身及其他用路人安全。