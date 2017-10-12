同婚登記立法漏洞 法院無法越權填補

2017-10-12 12:40

〔記者吳政峰／台北報導〕大法官釋字748號5月出爐，指民法禁止同性婚姻已違憲，要求相關單位於2年內制定相關法令，但同性伴侶方敏與林于立不願再等2年，提告請求法官直接命令戶政機關接受同婚登記，台北高等行政法院認為縱使有立法漏洞，法院也「無法」逕為填補處理，這部分判兩人敗訴；但戶政機關拒絕兩人登記也違憲，判兩人勝訴。

北高行指出，釋字748號已闡明同婚應合法，因此拒絕方敏與林于立登記結婚的台北中正戶政事務所已違法；但另一方面卻因立法機關尚未訂定或制定同婚相關法令，法院也「無法」命令戶政機關接受同婚登記。

大法官釋字748號所指「2年內修法之義務」為立法機關權責，北高行解釋，縱有立法漏洞，尚非司法機關之法院可得於越權逕為填補處理。

方敏與林于立的委任律師許秀雯表示，勝訴部分是同婚運動的里程碑，但對於敗訴部分覺得遺憾，會考慮上訴，畢竟戶政機關只要改變民法解釋，就可接受同婚登記，呼籲台北市政府立刻接受同婚登記，也要求延宕多時的行政院修法小組加速腳步。

台北高等行政法院新聞稿全文：

臺北高等行政法院審理方敏等2人與臺北市中正區戶政事務所間同性婚姻登記事件（104年度訴字第83號）新聞稿

臺北高等行政法院審理原告方敏、林于立與被告臺北市中正區戶政事務

所間因戶政事件（104年度訴字第83號）審理結果【原告部分勝訴，部分敗

訴】扼要說明如下：

主文：

訴願決定及原處分均撤銷。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔二分之一，餘由原告負擔。

事實概要：

原告均為女性，於民國（下同）103年8月1日檢附戶籍登記特別案件

申請書及經2名證人簽名之結婚書約等資料，向被告申請辦理同性結婚登

記，經被告審認原告之申請與現行法令規定及內政部101年5月21日臺內

戶字第1010195153號函釋意旨，關於我國民法對於婚姻之定義，係以終

生共同生活為目的之一男一女適法結合關係不符，以103年8月4日北市正

戶登字第10330763300號（即原處分）函復原告2人否准所請。原告2人不

服循序提起訴訟，請求撤銷原處分及訴願決定，並請求判令被告對於原

告103年8月1日同性結婚登記案，應作成准許結婚登記之處分。

理由要旨：

一、106年5月24日司法院釋字第748號解釋，認民法以『一男一女』以終

生共同生活為目的的結合關係，而未使相同性別二人得為經營共同

生活之目的之結合關係，違反憲法平等權而違憲。

二、被告原處分駁回原告同性結婚之申請理由為：民法上合法之婚姻為

『一男一女』結合，並以終生共同生活為目的，而同性婚姻非民法

上之合法婚姻，故駁回聲請；而原處分所持理由經司法院釋字第

748號解釋認違憲而違法，故本件原處分應予撤銷。

三、本院可否在上開解釋文所示2年期間內，依原告103年8月1日申請之

結婚登記，於民法婚姻等相關法律之修正或制定前，逕裁判准原告

為結婚登記？

（一）本件有關民法之『一男一女』之婚姻法律規定雖被宣告違憲，而同

性別之婚姻制度法律尚未立法訂定或修訂，行政法院在無明文立法

之情事下，無從命被告等行政機關為如原告聲明第2項（命被告准原

告同性結婚登記）之處分。

（二）又「兩年內修法之義務」為立法機關權責，縱有立法漏洞，尚非司

法機關之法院可得於本案越權逕為填補處理。且被告亦陳稱在制定

或修法之期間，可先為『同性伴侶之登記』，以為防阻「同性婚姻

」被汙名化最基本方法。

宣判日期：中華民國106年10月12日

合議庭成員：審判長法官黃本仁、法官張瑜鳳、法官洪遠亮

（本件得上訴）

【附錄】

司法院釋字第748號解釋：民法第4編親屬第2章婚姻規定，未使相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，於此範圍內，與憲法第22條保障人民婚姻自由及第7條保障人民平等權之意旨有違。有關機關應於本解釋公布之日起2年內，依本解釋意旨完成相關法律之修正或制定。至於以何種形式達成婚姻自由之平等保護，屬立法形成之範圍。逾期未完成相關法律之修正或制定者，相同性別二人為成立上開永久結合關係，得依上開婚姻章規定，持二人以上證人簽名之書面，向戶政機關辦理結婚登記。

解釋理由：「……慮及本案之複雜性及爭議性，或需較長之立法審議期間；又為避免立法延宕，導致規範不足之違憲狀態無限期持續，有關機關應自本解釋公布之日起2年內，依本解釋意旨完成相關法律之修正或制定。至以何種形式（例如修正婚姻章、於民法親屬編另立專章、制定特別法或其他形式），使相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，達成婚姻自由之平等保護，屬立法形成之範圍。逾期未完成法律之修正或制定者，相同性別二人為成立以經營共同生活為目的，具有親密性及排他性之永久結合關係，得依婚姻章規定，持二人以上證人簽名之書面，向戶政機關辦理結婚登記，並於登記二人間發生法律上配偶關係之效力，行使配偶之權利及負擔配偶之義務。……」