阿娘喂這麼高！ 人妻疑夫有小三 憂鬱爬坐14樓採光罩

2017-10-08 18:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名年約40歲的婦人懷疑丈夫有小三，昨天在丈夫帶小孩出門後，竟然跑到頂樓企圖尋短，蹲坐在14樓踩光罩，被路人發現報警，母親、丈夫、里長都到場苦勸，仍無動於衷，最後由消防人員垂吊，一把將婦人抱住、拉上樓才解除危機，現場居高臨下驚險畫面也曝光，提醒民眾千萬不要想不開，很可怕。

這名婦人午後獨自在家，疑似看到丈夫與小三合照，竟然想不開跑到頂樓，攀爬到下層14樓的踩光罩枯坐，一人喃喃自語想要一了百了，警、消獲報到場救人，母親、丈夫和當地北屯三和里長吳美蓁也被通知到場幫忙。

婦人母親和吳美蓁頂著午后烈日，不斷喊話要婦人為兩名年幼孩子著想，但婦人情緒激動不斷碎念，為家庭付出甚多，竟被背叛，乾脆一了百了，婦人不理家人和里長苦勸，疲累坐在不到半公尺寬的採光罩上，雙腿就懸在半空中，畫面相當驚險。

最後消防人員趁婦不注意時，從旁垂吊繩索，一把將婦人抱住、拉上頂樓救命，婦人與母親抱頭痛哭，稍後也送醫院檢查，警消人員發現，婦人疑似罹患憂鬱症，原本規則服藥，但連假期間吃完藥沒服用，情緒波動大。

吳美蓁也說，現正值季節交替，發現不少有情緒障礙困擾的民眾，病情加重，有的會跑到路中央呆坐、有的會在街頭呼嘯，或是在家情緒更不穩定，里長接到通報後也疲於奔命，呼籲民眾多注意身體健康、不要衝動。

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