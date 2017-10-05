控遭騙感情 中國孕婦帶2歲女來台丟包給台商爸

台中警方獲報1名2歲女童遭中國籍媽媽李姓女子遺棄在某商業大樓，事後李女控訴是遭台商欺騙感情，因無力撫養才將女兒帶來台灣「轉交」給他。（記者許國楨攝）

2017-10-05 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名來自黑龍江的31歲李姓女子，昨（4）日帶著2歲女兒搭機入境台灣，但就在今日上午，李女涉嫌將女兒遺棄在台中市政路旁的商辦大樓後，隨即搭計程車欲回中國，警方在高鐵台中站攔截李女並將她帶回，全案因涉嫌遺棄罪，將依法辦理。事後，李女控訴遭到57歲李姓「台商」欺騙感情，對她及女兒還有現在肚子裡6個月大的兒子不聞不問，因無力撫養孩子，才會把女兒帶來台灣「轉交」給對方，絕對不是遺棄。

綜合媒體報導，台中市警局第六分局市政派出所上午9時許接獲報案，一名年僅2歲的李姓女童，疑似遭人遺棄在市政路一棟商業大樓一樓，警方透過大樓人員得知女童母親已搭計程車離開，於是調閱監視畫面，查出車號後聯絡上司機，得知車子開往高鐵台中站，緊急派員到高鐵站攔下女童母親李姓女子。

李女表示，2014年在中國結識當時在昆山擔任總經理的57歲李姓台商，她稱李男對她很好，還買房送她，直到她替對方生下女兒後，才知道原來李男是已婚身分，外頭更有其他交往對象，甚至也有其他女性替他生下孩子，知道實情後，李女開始對李男管得較嚴，不料今年7月李男返台後，就對她們母女不聞不問，連生活費也不給。

身懷6甲的李女憤而帶著帶著2歲大的女兒，以及女兒的DNA鑑定報告直奔台灣，上午到李男位於台中市市政路一棟商業大樓內的18樓辦公室，要求李男出面解決遭拒。出於無奈，才會將女兒帶來台灣「還給他親生爸爸」。李姓台商在李女接受媒體採訪時，則透過員工表示稍晚會發布聲明。