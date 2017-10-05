葉世文抗罰敗訴 關鍵竟在最信任的女人

2017-10-05 12:20

〔記者吳政峰／台北報導〕監察院查出前營建署長葉世文以大帳房陳麗玲名義開戶，100年收取近900萬元的現金與股票，卻未誠實申報，逕行裁罰90萬元；深陷囹圄的葉世文則主張那些錢是陳的，非他所有，提告抗罰，但台北高等行政法院發現，陳麗玲早就承認自己是葉的人頭，抗罰無理，今日駁回其訴。

監察院指出，葉世文100年12月8日申報財產時，並未申報人頭陳麗玲的2筆存款706萬6765元（臺北富邦銀行466萬7860元和華南銀行239萬8905元），與4家公司股票（穩懋16萬1000股、致伸1萬股、牧東2000股、長華150股），總市價879萬8265元，違反「公職人員財產申報法」，開罰90萬元。

葉世文主張，陳麗玲名下帳戶非他的財產，而是陳個人自用，監院應調查清楚，要求法官撤銷罰鍰。

法官發現，陳曾向監院承認富邦、華南的帳戶，以及上述4間公司股票，均為葉世文所有，認定葉隱匿財產不實申報，原處分無誤，判他敗訴。

葉世文訴願時，曾自承為規避收賄刑責才未誠實申報，案經台北地院依貪污罪判刑，基於刑事優先原則，不應再被裁罰，但未獲訴願審議委員會認可。

外傳陳麗玲不但是葉世文的大帳房，也是最信任的密友，兩人從葉擔任玉山國家公園管理處處長就結識，後葉轉任陽明山國家公園管理處處長，陳麗玲也一同北上，一年多後與丈夫離婚。