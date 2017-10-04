男開槍嗆女友父親 落網後下跪磕頭

2017-10-04 16:37

〔記者楊金城／台南報導〕台南1對情侶3日早上吵分手，28歲陳姓男友一氣之下持雙槍威嚇25歲王姓女友和王父離開，但與王父拉扯時不慎對空開了1槍，嚇得鄰居報警，陳男逃跑後，昨晚9點又跑去女友家中要當面道歉，被警方埋伏當場逮捕，陳男向王父下跪磕頭3次道歉：我做錯了。

陳男供稱犯案槍械藏在住處後方，警方起出2把改造手槍、1把玩具槍和85發子彈，麻豆分局在案發後12小時迅速破案，今天依違反槍砲彈藥管制條例、恐嚇罪嫌將陳嫌移送台南地檢署偵辦。

警方調查，陳男、王女交往8年，在官田區租屋同居3年，王女近日想和陳男分手，雙方吵了近月，王女回到後壁區家中，陳男在3日早上8點去後壁將王女載回官田租屋處，王父不放心，跟來官田想把女兒帶回家。

但陳男不願分手，一怒之下，轉頭回家中拿槍出來，雙手各握1把槍威嚇，王父不認為熟識的陳男會對他開槍，與陳男拉扯中，陳男不慎對空擊發鹿槍。

巨大槍聲嚇壞鄰居，警方接獲民眾報案後趕抵官田陳男住處，陳男將槍械藏在屋後後逃逸。

3日晚上9點，陳男後悔開槍，再到王女後壁住家，想找王父和女友道歉，被警方逮捕，陳男當場向王父下跪磕頭3次說「我做錯了，跟你道歉」。陳男被警方移送時，王女還淚眼探望。

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