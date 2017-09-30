土洋巧克力商標戰！HERSHEY'S告KAISER'S結果是...

2017-09-30 17:50

〔記者陳慰慈／新北報導〕美國HERSHEY'S巧克力認為甘百世食品出產的「KAISER'S」巧克力，模仿其水滴狀巧克力，同樣以錫箔紙包裝，「KAISER'S」的字首「K」還寫成近似「H」字樣，字尾也刻意加入「'S」，網路更出現「KAISER’S」是「山塞版HERSHEY'S」言論，因而提告甘百世侵害商標權，除求償166萬元並應於報紙刊登侵權道歉，智慧財產法院認為，兩商標外觀、讀音均不同，且「KAISER」、「KAISER'S」註冊商標早於HERSHEY'S，因此判HERSHEY'S敗訴，仍可上訴。

HERSHEY'S主張，若在網路搜尋「水滴狀巧克力」圖片，第一頁7成圖片都是HERSHEY'S的「KISSES」水滴狀巧克力產品，但「KAISER'S」商標不但都用於糖果等商品，甚至將水滴狀巧克力印在包裝上做為商品表徵，且除字首「K」寫成近似「H」字樣，字尾也刻意加入「'S」，易使消費者混淆，提告侵權。

甘百世食品反駁，早於1977年就已申請註冊商標「KAISER」、「KAISER'S」，又字首「K」印刷清楚可辨出與「H」不同，兩商標外文讀音、字母排列均與HERSHEY'S不同，且「'S」並非消費者識別商標的主要依據，水滴狀巧克力也是一般常見的商品型態，另HERSHEY'S在美國與台灣均未取得立體商標權，自不能以此認定他們侵權。

法官認為，「'S」意為「的（產品）」，是英文常用的表達方式，不具識別性，「KAISER」、「KAISER'S」與HERSHEY'S組合字母、讀音、概念均不同，商標字體顏色也有異，加上HERSHEY'S在台註冊指定使用於巧克力商品與水滴圖形註冊，均晚於甘百世食品，也有網友表示「HERSHEY'S KISSES不是KAISER」、「KAISER是甘百世產品」，綜此認定兩商標未構成近似，消費者應不致誤認，因此駁回HERSHEY'S告訴。