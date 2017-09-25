高雄港破獲1.26噸安非他命半成品 創開港以來緝毒新紀錄

調查局航高站今破獲高雄港開港以來緝獲最多毒品，法務部部長邱太三今代表行政院長賴清德南下為緝毒團隊加油打氣。（記者陳文嬋攝）

2017-09-25 11:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕調查局航高站今宣布破獲1.26噸氯假麻黃鹼，已是毒品安非他命的半成品，可製造出1噸的安非他命，約可供2千萬人次吸食，市值高達10億元，法務部部長邱太三今代表行政院長賴清德南下為緝毒團隊加油打氣，六大單位組成區域聯防反毒網發揮成效，肯定這是高雄港開港以來緝獲最多毒品。

調查局航業調查處1年前接獲線報，指稱國內最大走私毒品集團以「進口雜貨櫃」，走私製毒原料自中國來台，意圖製毒販售牟利，航調處要求航基、航中、航高調查站，偕同關務署全面清查上萬個貨櫃，9月中旬抽絲剝繭，清出數個可疑貨櫃，加以鎖定進行監控。

專案小組在高雄地檢署檢察官吳正中指揮下，9月20日於桃園市蘆竹區富國路二段緝攔下1個個貨櫃，出動緝毒犬、拉曼偵譜儀協助查緝，起出1.26公噸氯假麻黃鹼，製造安非他命毒品原料，循線查獲邱男、張姓公司負責人及何姓金主等6人，依懲治走私及毒品防治條例送辦，其中邱男、張收押，何男檢方聲請羈押中，全案將擴大偵辦中。

調查局航高站會同高雄關及高雄港務警察總隊等單位將招開記者會，今由法務部部長邱太三親自主持，他肯定是高雄港開港以來緝獲最多毒品，完全是「區域聯防反毒網」發揮功能，消毒截毒於關口，阻絕毒品流入社會。

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