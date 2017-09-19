打火免煩惱後勤裝備 南市消防局啟用電腦管理系統

2017-09-19 16:43

〔記者王俊忠／台南報導〕歷經3年研發，南市消防局後勤裝備電腦管理系統今天啟用，設在南門消防分隊地下室的後勤倉庫同步開放。消防局長李明峯說，該局所轄各單位的裝備器材種類、數量及配置情形都已數位化、雲端化，方便救災現場裝備器材調度，也統一集中備用庫存裝備，便於各單位有需求時領用，讓打火兄弟能無後顧之憂的搶救民眾生命財產安全。

消防局表示，打火兄弟為因應各種水深火熱的災害現場，所需裝備種類繁多，且尺寸、廠牌各異，如何有效管理，攸關前線作戰人員的任務成敗，拜網路與科技發達所賜，透過軟體與網路結合硬體裝備的管理規劃，為消防後勤裝備管理提供實用方便的工具。

消防局災害搶救科長邱淵明以工廠或化學災害現場常用的泡沫原液為例說明，這原液混合水後產生泡沫，可用來滅火防災，以往要調查哪個單位有泡沫原液？得花一些時間查詢，透過手機或平板電腦上網一滑就可知道各單位庫存與數量情況，可就近調度，節省時間也能靈活運用資源。

這套電腦後勤裝備管理系統登載包括救火、救生、救災與救助項目、約100種器材，如消防衣、頭盔、移動式幫浦、水帶及泡沫原液等，物品琳瑯滿目，能有效提升消防局後勤裝備管理上的效能。

此外，過去消防局新進人員配發的個人裝備，包括新消防衣、帽、鞋等經過套量訂製到配發，前後可能花上一年時間，新進人員只好先借用學長或義消舊裝備，影響救災效率。消防局說，引進後勤裝備管理系統與統一庫存裝備倉庫、集中管理，各單位可透過系統查詢倉庫庫存後向消防局領用，提升資源分配的效率與效能。