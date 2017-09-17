老公失蹤了？原來性侵女童被抓去關 婦人訴請離婚獲准

2017-09-17 16:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市巫姓女子與林姓男子婚後感情差而分居，3年後巫女中風，卻找不到丈夫，打聽才得知失丈夫林男不是失蹤，而是性侵害年僅10歲的女童，法院判決5年2月入獄服刑中，巫女提起離婚訴訟，林男卻拒絕離婚，還向巫女索討購置房子的錢，台中地方法院認為，林男性侵害女童屬實，至於雙方財產糾紛，與婚姻本質無關，判決巫女勝訴，准予雙方離婚。

判決書指出，巫女在2005年與林男結婚，但婚後感情不睦，2013年夏天分居，巫女與子女同住，3年之後，去年（2016年）巫女中風，卻找不到丈夫，她誤認丈夫失蹤，多方打聽，從鄰居口中得知，林男被警察帶走，巫女又向警察等機關查詢，才得知林男在兩人尚未分居之前，於2011年至2012年間，3度性侵害年僅10歲的女童。

判決書顯示，被害女童是林男親戚的女兒，稱呼林男為「阿伯」，犯行包括以洗澡為由，把女童帶到汽車旅館內性侵害，於載送返家或共處時猥褻或性侵害，女童向老師反映而揭發，2014年台灣高等法院以妨害性自主判刑5年2月確定，巫女找不到丈夫主因，是林男正在監獄服刑。

巫女說，雙方分居多年，婚姻已有名無實，她僅偶爾返家打掃，雙方婚姻無回復希望，另外，林男觸犯不名譽的罪名，讓她難以接受，聲請判決離婚；不過，林男拒絕離婚，並指兩人購置的房屋，是雙方共同出資購買，巫女卻把房屋過戶給兒子，如果要離婚，要先把買房子的錢還給他。

台中地院認為，林男性侵害女童，有法院判決紀錄為證，至於林男辯稱雙方尚有財產糾紛，法官認為此與婚姻本質無關，應由林男另尋法律途徑解決，林男犯罪屬實，不論雙方是否分居，犯罪都已破壞雙方互信基礎，判決巫女勝訴，准予離婚，可以上訴。