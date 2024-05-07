遊戲玩家丁特控訴「騙錢」 遊戲橘子求償二審仍敗訴

遊戲玩家丁特控訴遊戲橘子「騙錢」，遊戲橘子認為名譽受損，象徵性求償1元並要求登報道歉，高等法院今仍判遊戲橘子敗訴。（記者楊國文攝）

2024/05/07 15:14

〔記者楊國文／台北報導〕網路直播主「丁特」花費350萬元實測，控訴「遊戲橘子」代言手機遊戲「天堂M」的「傳說製作秘笈」（下稱「紫布」）製作成功率遠低於官方公告數字，並不滿稱「騙錢」，遊戲橘子反控他所述不實，提民事訴訟，象徵性求償1元及要求登報道歉，新北地院認為丁特部分言論並非針對遊戲橘子，部分是親身經驗、有合理查證，另一部分則是可受公評之事，判遊戲戲子敗訴；全案上訴後，高等法院今判決上訴駁回。可上訴三審。

本案起因於2021年9月間，丁特開實況控訴「天堂M」的紫布製作成功率遠低於官方公告數字，指摘遊戲橘子造假、改機率=欺騙消費者、騙錢、「合去賭博加詐欺」等話。

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遊戲橘子認為丁特在直播時吸引數十萬或數百萬人觀看，除陳述不實外，還以言語辱罵，有粉絲因此揚言抵制，致公司名譽及信用權受損，造成商業損失，向新北地院提告象徵性求償1元，並要求登報道歉。

丁特則主張，遊戲橘子在各種活動、廣告中宣稱，「天堂M」的機率與韓版一致，他被騙花了400多萬得到的機率遠低於官方公告數字，但對方不願意面對、也不解釋，反而以法律訴訟來箝制他的言論，甚至在法庭公然說謊、強詞奪理，「我真的覺得非常的可恥」。

新北地院認為，遊戲橘子曾在遊戲内原公告稱「所有機率與韓版一致」，另在見面會說明内容稱「可以跟玩家保證，台版機率都是跟韓國一模一樣的」等，而丁特則以自身在遊戲合成紫布的親身經歷為依據予以質疑，已有合理查證作為，且相當理由確信其查證結果為真實，非刻意虛捏不實内容。

法官也認為，丁特評論内容包含是否立法明令遊戲廠商事前公布虛擬寶物獲取機率等爭議，並藉此避免遊戲代理商以其優勢市場地位，濫用消費者無從知悉台版、韓版遊戲内部設定差異資訊優勢，而以容易造成消費者誤解的廣告話術，造成消費者對遊戲過程或結果產生不當期待，此涉及廣大遊戲消費者的公益事件，屬可受公評之事項，丁特對可受公評之事善意而為適當的評論，並未侵害遊戲橘子名譽及信用權，判遊戲楙子敗訴。遊戲橘子不服，上訴高等法院。

高等法院審理指出，丁特言論指述遊戲橘子「造假、改機率」部分，涉及事實陳述，丁特2021年6至9月三度共花費350萬元紫布成功的機率，第1次約8.8％，第2、3次約2.3％，韓版為10％，其紫布成功的機率明顯偏低，丁特因耗費巨資，以其親身經驗做為合理查證程序，依其取得的證據資料，客觀上合理相信其言論內容為真實，難以認定具違法性，並無侵權損害賠償責任。

至於丁特指摘稱「欺騙消費者」、「騙錢」、「合法賭博加詐欺」等話，高院認為，涉及意見表達的陳述，此事獲廣大遊戲玩家關注，涉及公共利益，屬可受公評之事，屬憲法保障言論自由的範疇，今仍判遊戲橘子敗訴。

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