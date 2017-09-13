漢微科併購爆內線交易案 外資圈第一美女獲不起訴

2017-09-13 10:42

〔記者錢利忠／台北報導〕有「外資圈第一美女」稱號的瑞士信貸台灣區總經理邱慧平，去年拿下荷商艾司摩爾（ASML）購併股后漢微科、日月光與矽品合組控股公司等兩大委託案，卻被檢舉在購併漢微科案的重大訊息公布前涉內線交易；台北地檢署查出，邱慧平丈夫許耀仁涉內線交易，但邱慧平不知情，今天依違反證券交易法將許耀仁起訴；邱慧平及許母羅麗珠則不起訴。

上月28日，許耀仁到北檢出庭時，曾向檢方辯稱，他是偷聽到妻子講電話，才買股票套利；邱慧平先前庭訊時，則稱名下沒買進漢微科股票，否認洩漏購併案細節；檢方因此認為，邱慧平、羅麗珠涉案的罪證不足。

檢方調查，去年6月16日重大訊息公布前，許耀仁在5月24日至6月15日間，陸續透過人頭布局漢微科股票，並涉嫌在購併案消息曝光後，先賣一部分股票，之後再將未出脫的股票讓ASML溢價收購，粗估許耀仁不法獲利約2100萬元。

先前獲交保的同案被告，包括股市金主史金生，300萬元交保；人頭戶蘇姵萱200萬元交保；某投資公司董事彭健豪、林耿民各100萬元交保；此部分另案偵辦中。

檢方查出，許耀仁家族經營貿易事業，許掛名玄門藝術股份有限公司董事長，母親羅麗珠掛名玄門董事並兼任源弘企業有限公司負責人，家族事業旗下的玄門藝術中心曾是台北天母一帶知名地標。