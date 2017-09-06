看守所管理員A收容人5萬 判1年半

2017-09-06 16:23

〔記者張瑞楨／台中報導〕法務部矯正署彰化看守所戒護科管理員蕭添全，去年2月監守自盜，新入所陳姓犯嫌交給所方保管現金5萬2258元，他竟把憑證偽造成2258元，趁機A走5萬元，看守所依據憑證填寫收據交予陳男，陳男發現5萬元憑空消失而反映，看守所很快查到「內鬼」是蕭員，台中高分院依貪污治罪條例的侵占非公用財物罪，判處1年6月徒刑，可再上訴。

判決書指出，蕭添全是在去年農曆春節連假前夕的2月5日，擔任彰化看守所中央台代理主任，當天下午陳姓犯嫌入所，身上攜帶5萬2258元現金，必須交給所方保管，詹姓管理員負責這項業務，如實填寫憑證，由陳男按指紋完成程序，不料，蕭員卻趁無人時上下其手，抽走真正的憑證，另外偽造一張2258元的憑證，按下自己的指紋，再取走5萬元現金，再把假憑證與現金2258元轉交該所的總務科。

總務科5天後製發收據交給陳男，陳男見收據上面的金額少了5萬元，向所方反映，看守所內部調查，很快從指紋等證物，查到是蕭員監守自盜，彰化地院審理時，蕭員坦承犯行，一審依貪污治罪條例的侵占非公用財物罪，以及偽造文書罪判處徒刑1年8月，蕭員不服判決，上訴到二審。

台中高分院認為，蕭員同時觸犯貪污治罪條例的侵占非公用財物罪與偽造文書罪，屬於想像競合犯，應該以比較重的侵占非公用財物罪處斷，而非用兩項罪名判刑，不過，他所得僅5萬元，情節輕微，被發現後立即繳還看守所，可以減輕其刑，依貪污治罪條例的侵占非公用財物罪，改判1年6月徒刑，可以再上訴。