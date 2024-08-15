托嬰中心爆虐嬰 道禾執行長曾國俊發聲明致歉

道禾集團旗下的竹北托嬰中心虐嬰事件引發公憤，執行長曾國俊下午發電子聲明公開道歉。（記者黃美珠翻攝）

2024/08/15 16:28

〔記者黃美珠／新竹報導〕道禾國際教育集團旗下的竹北托嬰中心托育人員對幼兒長時間不當束縛、言語污辱等，涉嫌虐嬰引起公憤，集團由執行長曾國俊具名發出電子聲明，公開向受害的幼兒及其家長、托嬰保育同業致歉，併說明集團旗下竹北托嬰中心「無限期停業」原由，準備從遴選托育人員、現場營運管理以及考核等機制深切改造和反省。

曾國俊發聲明說，道禾國際教育集團所屬竹北托嬰中心，因教保員保育不當驚擾家長，道禾教育隨即成立專案小組並指示相關人等，全面配合新竹縣政府社會處與檢警單位進行調查；道禾讓當事者家長備感煎熬生活不安，他率同全體教職員鞠躬致歉。

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曾國俊說，關於道禾竹北托嬰中心部分教保員，諸多保育不當行為，他們全力配合8月30日專家學者的調查，包括將孩子置於幫寶椅上保育超過數小時不等、置於嬰兒床及圍欄裡，孩子哭鬧未予安撫、沒適時為孩子補充水分、保育人員言詞管教不當、中心主管保育品質低落管理鬆散、保育當班老師放任孩子躺臥地上滑手機等，這些該中心和主管確實錯失在第一時間做出正確處置。

托嬰中心事件發生第一時間，道禾國際教育集團隨即監管與補救，並向當事者坦承疏失有負所託，但仍無法與托嬰中心所犯下的錯誤相稱；於此同時，專案小組研擬防範措施與改造計畫，包括中心人員面試與遴選機制、職前與在職保育訓練品質、全面保育品質保證系統、維持保育人員良好的操守與身心照顧、保育方案設計與執行品質提升等，惟多方思考後，仍顯不夠到位。

因此，痛定思痛，經道禾國際經營會議決議，遂於昨天（14日） 深夜10點發佈「道禾竹北托嬰中心無限期停業」並全面配合政府相關單位的專業輔導、調查與指正，以及進行無限期停業申請的相關作業程序。道禾托嬰中心現有35名收托孩童，將於30天內轉介給附近6所托嬰中心，查詢後有30個名額可供轉介收托，但仍短缺5個名額，他們還在努力安排中。

對於這次事件，曾國俊向當事家長致歉，也向同業表達愧疚之意。他強調道禾跟當事者家長保有暢通的溝通管道，但期盼他有機會能跟當事者家長當面致歉，希望受害孩子最終能得到更好的保育品質且幸福安康。

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