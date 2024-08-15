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    赴芬蘭征戰世界盃 竹市搜救犬Clay今授旗

    新竹市搜救犬Clay赴芬蘭征戰世界盃今授旗，期勇奪佳績。（圖由新竹市府提供）

    新竹市搜救犬Clay赴芬蘭征戰世界盃今授旗，期勇奪佳績。（圖由新竹市府提供）

    2024/08/15 16:58

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市消防局領犬員溫智欽、黃國峰及搜救犬Clay組隊，22日將出發代表台灣遠征芬蘭，參加第28屆搜救犬世界盃錦標賽，今天由代理市長邱臣遠授旗，期許在國際賽事中取得優異成績，為台灣爭光。

    消防局表示，市府107年啟動搜救犬培訓工作，已培訓7隻搜救犬，3隻通過IRO高級認證，其中2隻通過MRT認證，訓練搜救犬需長時間的努力與領犬員的高度默契合作，才能達成完整的訓練及執行任務。而日前Clay和Henin也成功協尋到1位在竹市失蹤的老婦人，因及時的發現，讓婦人能盡快送醫救治保住性命，是竹市的搜救英雄。

    今年消防局領犬員温智欽與搜救犬Clay參加消防署舉辦「113年度全國災害搜救犬IRO國際評量檢測」中，以最高分奪下IRO國際評量檢測第一名殊榮，取得代表台灣參加2024年第28屆搜救犬世界盃錦標賽的資格，賽事將在9月4日至8日在芬蘭萬塔舉辦，Clay預計將與世界各國共計46支搜救犬馴養政府機關、協會及民間單位的優秀隊伍交流。

    新竹市搜救犬Clay赴芬蘭征戰世界盃今授旗，期勇奪佳績。（圖由新竹市府提供）

    新竹市搜救犬Clay赴芬蘭征戰世界盃今授旗，期勇奪佳績。（圖由新竹市府提供）

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