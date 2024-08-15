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    路過車禍現場 高雄秀傳醫院2護理主管熱血救人

    高雄秀傳醫院加護病房副護理長王美惠（左）、急診葉欣怡組長（右）路過車禍現場熱血救人。（圖由高雄秀傳醫院提供）

    高雄秀傳醫院加護病房副護理長王美惠（左）、急診葉欣怡組長（右）路過車禍現場熱血救人。（圖由高雄秀傳醫院提供）

    2024/08/15 16:35

    〔記者蘇福男／高雄報導〕台鋼科技大學前面省道台1線，昨（14）日發生1起汽機車交通事故，女機車騎士倒臥路面奄奄一息，高雄秀傳醫院2名護理主管路過見狀，趕緊下車為女騎士緊急處置協助送醫，院長趙昭欽今天公開讚許並肯定同仁的專業素養。

    高雄秀傳醫院表示，該院加護病房副護理長王美惠和急診葉欣怡組長昨路過車禍現場，立即迴轉下車，幫忙撐傘及進行初步評估。

    2人發現女騎士意識不清、叫喚沒反應，評估昏迷指數4分，有微弱呼吸，但瞳孔放大，口中冒出微量鮮血，四肢脈搏可觸摸得到，肢體末梢微冰冷無發紺。

    救護車一到場，2人立即表明身分，告知評估狀況，並協助上頸托、非再吸入型面罩、長背板固定上擔架，送上救護車送醫。

    王美惠說，由於現場評估病人有腦出血，並影響到腦幹，也有可能合併脊椎損傷，最好送到大醫院搶救，但當下病人呼吸型態已撐不到大醫院，因此先急送岡山秀傳急診室插管急救，後轉送義大醫院。

    醫師診斷病人為雙側蜘蛛網膜下出血、硬腦膜下出血、腦實質出血、顱骨骨折、左側5、6肋骨骨折，目前在義大神經外科加護病房醫治。

    趙昭欽表示，2位護理主管在車禍現場協助處理病人，爭取寶貴搶救時間，挺身而出、迅速反應和高效救治，彰顯醫護專業使命，即使面對最嚴峻的挑戰，依然不放棄任何希望，努力挽救病人生命，院方引以為榮，大力表達讚許與肯定。

    趙昭欽強調，距離車禍現場不到500公尺的高雄秀傳醫院，即將開幕營運，相信以完備的醫師陣容、優質的醫療人員及最先進的醫療儀器和技術，將可救治更多病人，大幅提升大高雄地區醫療品質。

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