冰毒濃度超標26倍 法院竟判吸毒駕駛無罪

一名高姓男子於前年吸毒開車被警方攔查，檢方起訴後，法院卻以「無法證明達不能安全駕駛」，判決高男無罪定讞。示意圖，無關本新聞事件。（資料照，記者王宣晴翻攝）

2017-06-26 07:30

〔即時新聞／綜合報導〕民眾若吸毒開車會被檢方以「不能安全駕駛」為由，以公共危險罪起訴。但有媒體報導指出，台中市一名高姓男子於前年吸毒開車被警方攔查，身上甲基安非他命濃度是正常人26倍，被檢方起訴後，法院卻以「無法證明達不能安全駕駛」的狀態，判決他無罪定讞。

據《聯合報》報導，台中市一名高姓男子前年6月吸毒後開車被警方攔查，雖然開車沒有出現搖晃等跡象，但警方驗出高男體內施用了安非他命、甲基安非他命與K他命3種毒品，其中甲基安非他命濃度是正常人26倍，檢方依公共危險罪嫌起訴高男。

但一、二審法官承審卻認為，檢警提出醫學文獻證明施用K他命後會產生幻覺、視覺及空間概念扭曲等症狀，但沒有把高男的毒品濃度數據送往相關機構鑑定，以證明是否達「不能安全駕駛」程度，一、二審法院都認為無法證明高男吸毒後達「不能安全駕駛」，因此判決無罪定讞。

報導也提到，法界人士指出，刑法雖然有規範「服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛」的刑責，但「不能安全駕駛」的認定卻未規範明確，造成檢警與法院的見解出現爭議，成了防範毒駕的法律灰色地帶。

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