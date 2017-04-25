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詐欺前科男變身奧客 趁奶茶店員忙亂出怪招

2017-04-25  20:16

〔記者黃良傑／高雄報導〕有詐欺前科的程姓男子，前往鹽埕知名奶茶店購買飲料，竟不改詐騙習性，連續誆騙店員「未找錢」，店員忙到受騙，程男拿了2杯免費飲料和詐金410元揚長而去，鹽埕警方今天破案函送法辦。

程男（38歲）日前到鹽埕區知名奶茶店消費，他先點1杯50元飲料，因許多顧客湧入，店員忙得未留意程男並未付錢，程男拿取飲料向店員表示「還沒找錢」，店員遲疑一下，以為真收了對方百元，便找50元給程男。

程男竟食髓知味，又加點1杯40元飲料，如法泡製詐騙店員，誆稱「已拿500元給你」，再把剛騙到的50元還給店員，使店員誤信找零410元，他拎著2杯免費飲料和410元揚長而去；店家事後察覺怪怪，調閱監視器才發現受騙，憤而報案要揪出奧客。

警方鎖定程男涉案並通知到案，程男害怕刑責，先到奶茶店扔下900元賠償，再到派出所到案，以為私了就可卸責，因詐欺罪屬公訴罪，警方今天將他函送法辦。

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  • 詐欺前科男程姓男子（右前1）變身奧客，趁奶茶店員忙亂出怪招，誆騙已付費未找錢，訛詐410元和2杯飲料。（記者黃良傑翻攝）

    詐欺前科男程姓男子（右前1）變身奧客，趁奶茶店員忙亂出怪招，誆騙已付費未找錢，訛詐410元和2杯飲料。（記者黃良傑翻攝）

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