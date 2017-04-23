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台中警匪飛車追逐撞車 警3傷1命危

2017-04-23  07:00

〔即時新聞／綜合報導〕台中市今天凌晨4點多發生警匪飛車追逐，市警六分局2輛警車在過程中失控撞民宅、路燈造成1名警員命危，3人受傷送醫。

《蘋果日報》報導，2輛警車分別由市政派出所李姓、西屯所蔡姓警員駕駛，車上各搭載1名警員，疑似追捕歹徒時，在福星路、烈美街口失控衝撞路邊5台機車、民宅鐵捲門，強烈撞擊連路燈都被撞斷。警車扭曲變形，市政所21歲警員簡銘章一度受困車內，被救出時已無生命跡象，緊急送往台中榮總急救。

另3名受傷警員被送往中澄醫院，分別是市政所25歲李姓、西屯所21歲羅姓、西屯所23歲蔡姓警員。

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