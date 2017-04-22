海軍士官酒醉襲警 妨害公務送辦
2017-04-22 13:18
〔記者陳文嬋／高雄報導〕海軍一名謝姓現役士官今早7時許休假，闖入楠梓區1間幼兒園庭院，躺在椅子上睡覺，加昌所員警接獲民眾報案，趕赴現場處理。
沒想到警方才開口勸離謝男，謝男疑不滿睡覺被人吵醒，見警突然發酒瘋，不但對警方大聲咆哮，還出手拉扯員警衣服，造成員警衣服被扯破，甚至整件衣服被脫下來。
警方表示，謝男渾身酒味，不爽睡覺被人吵醒，以為員警要帶他走，才會出手抗拒，不願意配合警方盤查，警方當場將他逮捕，帶回所內偵辦，直到他酒醒後，才後悔闖下大禍。
全案由警方與軍方合力調查，警訊後將他依妨害公務罪嫌法辦，軍方也會依規定懲處。
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