| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
 首頁 > 社會

摩鐵房客摔到露臺 竟是為了...

2017-04-21  15:24

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市林口某汽車旅館昨天深夜11時許驚傳房客墜樓，警消獲報趕抵，發現住在6樓的28歲陳姓男子掉落在5樓露臺，雙腳疼痛，所幸意識清醒，送醫檢查後暫無生命危險，但警消調查墜樓原因，發現陳男是因為在露臺自拍不慎墜樓，讓警消人員不禁苦笑，直說太誇張。

警消表示，陳男當時受困在5樓平台，消防隊出動雲梯車前往救援，但評估現場狀況後使用5樓走道氣窗進入，再使用擔架運送至一樓，陳男在救護人員包紮時自承是在露臺自拍，未注意高度才會墜落，詳細墜樓原因仍待警方調查。

廣告
  • 警消出動雲梯車前往救援。（來源消防）

    警消出動雲梯車前往救援。（來源消防）

  • 消防人員透過五樓平台救援到墜樓的陳男。（來源消防）

    消防人員透過五樓平台救援到墜樓的陳男。（來源消防）

  • 房客因自拍不慎墜樓。（來源消防）

    房客因自拍不慎墜樓。（來源消防）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墜落 自拍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家糖醋魚
異國風✧泰式炸蝦餅
開胃✧泰式涼拌豬肉
如何加快貝類吐沙？
轉寄

標題：摩鐵房客摔到露臺 竟是為了...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月21日‧星期五‧丁酉年三月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.