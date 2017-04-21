快訊PR 網拍空氣車 消保官：低價釣買家
摩鐵房客摔到露臺 竟是為了...
2017-04-21 15:24
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市林口某汽車旅館昨天深夜11時許驚傳房客墜樓，警消獲報趕抵，發現住在6樓的28歲陳姓男子掉落在5樓露臺，雙腳疼痛，所幸意識清醒，送醫檢查後暫無生命危險，但警消調查墜樓原因，發現陳男是因為在露臺自拍不慎墜樓，讓警消人員不禁苦笑，直說太誇張。
警消表示，陳男當時受困在5樓平台，消防隊出動雲梯車前往救援，但評估現場狀況後使用5樓走道氣窗進入，再使用擔架運送至一樓，陳男在救護人員包紮時自承是在露臺自拍，未注意高度才會墜落，詳細墜樓原因仍待警方調查。
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