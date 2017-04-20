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毒梟籌畫走私毒品來台 台、馬警聯手搗製毒工廠

2017-04-20  14:27

〔記者邱俊福／台北報導〕馬來西亞販毒集團籌畫走私安非他命毒品來台，刑事局國際科經掌握情資後，跟馬國警方合作監控，前天進行搜索查察，搗破製毒工廠，逮捕9人，其中馬籍7人、孟加拉籍1人、越南籍1人。

警方共起獲麻黃素37.55公斤、搖頭丸2萬6687顆、一粒眠2萬1396顆、安非他命115公克、大麻60公克、愷他命44公克、毒膠囊2193顆等各式毒品，以及碘、紅磷、鹽酸、氫氧化鈉數十公斤與製毒工具一批，市價約馬幣240萬令吉（約台幣1800萬）。

刑事局表示，去年偵辦戴姓犯嫌為首的跨境運毒集團，偵知該集團疑似籌劃自馬來西亞走私安非他命來台，即彙整相關情資由刑事局駐馬聯絡組洽請馬來西亞警察總部肅毒局立案偵查，並共組專案小組擴大偵辦。

經長期監控發現，以馬籍犯嫌Chow Km Yuen為首的當地毒品集團涉有重嫌，本周二執行查緝行動，於吉隆坡市Bukit Bintang、Taman Desa及Brickfield等3處查獲Chow嫌等集團成員共9人。

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  • 台馬警方聯手破獲製毒工廠，起獲麻黃素37.55公斤、搖頭丸2萬6687顆、一粒眠2萬1396顆等各式毒品與大批製毒工具。（記者邱俊福翻攝）

    台馬警方聯手破獲製毒工廠，起獲麻黃素37.55公斤、搖頭丸2萬6687顆、一粒眠2萬1396顆等各式毒品與大批製毒工具。（記者邱俊福翻攝）

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