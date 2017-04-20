| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 最宜居 基隆購屋全國最輕鬆
 首頁 > 社會

司改會議》基隆檢察長提議：酒駕3次沒收車子...

2017-04-20  12:02

〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議第5分組今天召開第4次討論會議，預計將討論酒駕案的多元處遇議題，國是委員、基隆地檢署檢察長陳宏達提出書面的建議改革方案，建議修訂刑法，酒駕超過3次或致人傷亡，得強制沒收車輛；並建置「酒駕者車牌」辨識系統，發放特定英文字母的酒駕車牌，一看車牌就知道車主有酒駕前科，讓警察能加強監督、民眾也能「敬而遠之」避免受害。

陳宏達指出，美國華盛頓州規定，酒駕前科者須在車牌加註英文字母「Z」，才能駕車上路，目的除了嚇阻酒駕累犯者，另也提醒用路人若遇到時，應「敬而遠之」，而在執法方面，也具有方便辨識的功能，警方可加強檢查、取締。

陳宏達指出，立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等東歐國家，也在推行對於曾因酒駕被處拘留紀錄的駕駛人，發給字母「O」開頭的特殊車牌，以達到公告週知「車內有酒駕前科犯」的事故預防效果，警察執法時遇見會嚴加監督，一般民眾遇見則可提早留意避禍。陳宏達指出，酒駕特殊車牌可以做為懲罰酒後開車的一種手段，也能增加社會安全的力度。

陳宏達並建議，修訂刑法增列「3年內經查獲酒後駕車3次以上者」或「酒駕致人傷亡罪者」，得強制沒收行為人所有的肇事車輛。他以美國現況為例，刑事罰有監禁、罰金、社區勞役，各州的行政罰不同，有吊扣、吊銷駕照、強制講習、戒酒治療評估、沒收車輛、強制安裝酒精鎖等，以補足刑事罰的不足，再犯、3犯以上加重處罰。

他說，美國有33州已立法對酒駕者「沒收車輛」，只有18州沒有此制；33州當中，有8州沒收酒駕初犯者的車輛，6州沒收再犯者，11州沒收3犯者，6州沒收4犯者，另有2州只沒收「極端個案者」的車輛。

陳宏達指出，美國各州對於財產處分較為嚴重的「沒收車輛」，相對於其他行政處分，尚屬相對保守，若要引進台灣以遏止酒駕，修法時應對於沒收要件詳加規範、從長計議。

廣告
  • 基隆地檢署檢察長陳宏達，在司改國是會議提議，酒駕3次沒收車輛。（資料照，記者張文川攝）

    基隆地檢署檢察長陳宏達，在司改國是會議提議，酒駕3次沒收車輛。（資料照，記者張文川攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 司改 沒收 酒駕
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧韭菜炒豬肉
開胃菜✧橄欖油泡蝦
喝甜湯✧蓮子銀耳湯
Ｑ彈蝦仁怎麼炒？
轉寄

標題：司改會議》基隆檢察長提議：酒駕3次沒收車子...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月20日‧星期四‧丁酉年三月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.