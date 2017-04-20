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清秀女學生與學長多P性愛 全校傳開怒告性侵

某高職一名女學生怒告學長、同學性侵。圖與新聞無關。（資料照）

2017-04-20  06:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北市某高職一名女學生和平常稱兄道弟的4名學長、同學到飯店飲酒狂歡，最後5人玩起多P的性愛遊戲，但事後搞到全校都知道此事，也傳到女學生的男友耳裡，女學生因此告這4名學長及同學性侵，但最後3男不起訴，另名少年則由少年法庭審理中。

《蘋果日報》報導，這名18歲的女學生長相清秀，個性隨和，平時和男生稱兄道弟，去年三月她在東區遇到3名學長以及1名男同學，5人覺得無聊就去飯店開房間，買酒狂歡。他們一開始因好玩划酒拳，輸的懲罰是脫衣服，眾人都脫到只剩重要部位的內衣褲，在酒精的催化下，有人開始動手褪掉女學生身上僅存的衣物，最後竟玩起多P性愛遊戲，事後整件事情鬧得全校皆知，女學生告這4名學長及同學性侵。

不過學長和同學到案後喊冤，強調當時女學生的意識清楚，沒有違背對方意願，檢方調查監視器後發現，女學生當天離開飯店時意識清楚，事後也有和4名被告聯絡，最後台北認為3男罪證不足，處分不起訴，另名少年則由少年法庭審理中。

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