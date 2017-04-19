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謝依涵「可教化」判免死 反廢死：法官最需教化

2017-04-19  19:21

〔記者王俊忠／台南報導〕涉八里雙屍命案的兇嫌謝依涵，最高法院認定謝依涵可以教化、判決無期徒刑定讞。反廢死刑全國後援會總召陳正育得知後訝異表示，又是可教化！台灣的法官就是不斷的用這種可教化的老戲碼理由來規避判死刑，讓罪大惡極的人得以免死，他個人認為最需要教化的是台灣的法官。

陳正育相信台灣大多數民眾已經非常厭惡法官的這種判決，所以才會要求蔡英文進行司法改革。台灣有高達八成以上的民眾反對廢除死刑，對司法不滿，才會有白玫瑰運動，希望公平正義得以伸張，如果台灣的司法改革還是沒辦法讓民眾滿意，他相信在下次選舉，執政黨將會自嚐苦果，希望蔡總統及執政黨團隊能聽見多數民眾的聲音，儘速進行讓民眾滿意的司法改革。

他強調，用可教化的這個理由判殺人兇手免死，實在沒有辦法讓人心服口服，懇請台灣的法官能善盡自身職責，要以保護善良民眾的人權為優先，而不是一直在幫殺人兇手找理由規避如何免死，不要老是用這種可教化的理由來判，再這樣下去，法官如何得到台灣人民的尊重？

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  • 反廢死後援會總召集人陳正育。（資料照，記者王俊忠攝）

    反廢死後援會總召集人陳正育。（資料照，記者王俊忠攝）

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