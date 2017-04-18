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偽證罪遭判3個月 劉喬安開直播：不想上訴 我會服刑！
2017-04-18 20:14
〔即時新聞／綜合報導〕「太陽花女王」劉喬安去年被依偽證罪嫌起訴，台北地院今天宣判，判劉喬安3月有期徒刑，仍可上訴。晚間劉喬安開直播表示，「不想再上訴了，我不會掙扎，我會進去關」。
劉喬安2年多前被壹週刊報導是援交妹，起初控告週刊涉妨害秘密等罪時，以證人身分到台北地檢署出庭，作證謊稱自已是去飯店賣酒、否認援交，事後檢方證實她說謊，去年底將她依偽證罪嫌起訴，台北地院今宣判，判劉喬安3個月有期徒刑。
劉喬安晚間在臉書表示，不會再上訴、不會掙扎，會進去服刑，並為過去行為道歉。她淚訴，「我已經沒轍了！」坦言這幾年被媒體追殺、憂鬱症纏身，但他強調對人生沒絕望，在進去關前會繼續出席表演活動。
她表示，自己在這段期間考到芳療師執照，之後進去關會帶上芳療師相關資料，另外她也感謝一路以來幫助她的人。她也在臉書寫道，「我是劉喬安，我會服刑！記得我」。
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