親手悶死2歲兒子 狠父判刑8年
2017-04-18 13:26
〔記者項程鎮／台北報導〕有毒品前科的基隆男子林廖傳不耐2歲兒子哭鬧，竟拿毛毯壓住兒子口鼻約5分鐘，把幼子送醫後丟包逃跑，最高法院維持高等法院見解，依故意傷害兒童身體致人於死罪判處8年徒刑確定；前年2月，林男7個月大的女兒才因溢奶窒息死亡，不料5個月後，2歲兒子竟被他親手悶死。
判決指出，47歲林廖傳長年無業在家，前年7月13日下午，林男和2歲兒子在房間玩耍，兒子將枕頭和毛毯丟到床下，他氣得破口大罵，兒子受到驚嚇，哭鬧不已，林男氣得拿毛毯摀住兒子口鼻，用全身力氣壓著，約4、5分鐘後兒子的小手鬆開，不再吵鬧，他才鬆手。
林男指稱，當時以為兒子睡著了，他逕自看電視，但2個小時過去了，他發現兒子全身冰冷，已沒有呼吸心跳，才知事態嚴重，緊急將兒子送醫。但警方調查，林男兒子到醫院時已有屍斑，急救仍回天乏術。
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