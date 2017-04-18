| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
涉浮報工程費 中鼎工程師、下包商聲押獲准 弒母嫌無保釋放 檢方不服今提抗告
 首頁 > 社會

親手悶死2歲兒子 狠父判刑8年

2017-04-18  13:26

〔記者項程鎮／台北報導〕有毒品前科的基隆男子林廖傳不耐2歲兒子哭鬧，竟拿毛毯壓住兒子口鼻約5分鐘，把幼子送醫後丟包逃跑，最高法院維持高等法院見解，依故意傷害兒童身體致人於死罪判處8年徒刑確定；前年2月，林男7個月大的女兒才因溢奶窒息死亡，不料5個月後，2歲兒子竟被他親手悶死。

判決指出，47歲林廖傳長年無業在家，前年7月13日下午，林男和2歲兒子在房間玩耍，兒子將枕頭和毛毯丟到床下，他氣得破口大罵，兒子受到驚嚇，哭鬧不已，林男氣得拿毛毯摀住兒子口鼻，用全身力氣壓著，約4、5分鐘後兒子的小手鬆開，不再吵鬧，他才鬆手。

林男指稱，當時以為兒子睡著了，他逕自看電視，但2個小時過去了，他發現兒子全身冰冷，已沒有呼吸心跳，才知事態嚴重，緊急將兒子送醫。但警方調查，林男兒子到醫院時已有屍斑，急救仍回天乏術。

廣告
  • 拿毯子悶死親兒的林廖傳。（資料照，記者吳政峰攝）

    拿毯子悶死親兒的林廖傳。（資料照，記者吳政峰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 悶死 故意傷害兒童身體致人於死罪 林廖傳 殺人罪 溢奶
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧酸梅滷雞翅
涼拌菜✧酸辣牛肚絲
電鍋菜✧冬瓜海鮮卷
鮭魚這樣煎更好吃！
轉寄

標題：親手悶死2歲兒子 狠父判刑8年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月18日‧星期二‧丁酉年三月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.