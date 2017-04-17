議員質詢八田銅像案 北市警：嫌犯送回台南、犯意不詳

2017-04-17 16:21

〔記者何世昌／台北報導〕位在台南烏山頭水庫園區的八田與一銅像，昨天遭不明人士「斷頭」；前台北市議員李承龍今在臉書自：「不瞞大家說是我做的」。今日下午台北市議會質詢，有議員關心此案。北市警局中正一分局議場表示，李今午到中正一分局自首，由台南警方製作筆錄，並帶回台南，過程未上銬；至於詳細犯意？北市警局不清楚。

對此，台北市議會今下午舉行警政衛生部門質詢，國民黨市議員李傅中武關心八田與一銅像斷頭案。中正一分局表示，李承龍今午主動搭乘計程車至中正一分局自首，台南警方借用中正一分局場地約詢。

李傅中武指出，事發後，李承龍在網路表示，是以電鋸斷頭，並打算拍賣電鋸；因此詢問警方，是否了解李承龍的犯意為何？中正一分局回應，「不清楚，筆錄是台南市問的」。

北市警局長邱豐光補充，筆錄做完後，李承龍同意到台南地檢署；但李非現行犯，過程並未上銬。