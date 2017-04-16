獨家畫面》吸毒男撞死人 竟賴在車頂不下來
2017-04-16 00:58
莊姓男子疑似吸毒駕車肇事，事後居然爬上車子大喇喇的躺在車頂。（讀者提供）
〔記者陳璟民／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉台1線北上車道，與民雄陸橋口至民雄地下道口之150公尺路段，昨天深夜約11點驚爆1死3傷車禍事件，一陣連續劇烈碰撞聲響，驚動鄰近住戶到屋外查看，竟見涉嫌吸毒後開車超速肇禍的莊姓男子，自行爬上並躺在所駕駛的自小客車車頂，行徑怪異，警方到場勸說數分鐘，他才下來接受盤查訊問。
現場附近一家PUB店的客人受訪說，事發前1、2秒，瞥見肇事車輛從店前飛馳而過，多輛停等紅燈的機車被其撞上，該路段限速50公里，肇事車輛的時速可能達7、80公里，「明顯超速」。
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