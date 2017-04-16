| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
獨家畫面》吸毒男撞死人 竟賴在車頂不下來 寶寶哭鬧難眠 恐為過敏作祟
 首頁 > 社會

獨家畫面》吸毒男撞死人 竟賴在車頂不下來

莊姓男子疑似吸毒駕車肇事，事後居然爬上車子大喇喇的躺在車頂。（讀者提供）

2017-04-16  00:58

〔記者陳璟民／民雄報導〕嘉義縣民雄鄉台1線北上車道，與民雄陸橋口至民雄地下道口之150公尺路段，昨天深夜約11點驚爆1死3傷車禍事件，一陣連續劇烈碰撞聲響，驚動鄰近住戶到屋外查看，竟見涉嫌吸毒後開車超速肇禍的莊姓男子，自行爬上並躺在所駕駛的自小客車車頂，行徑怪異，警方到場勸說數分鐘，他才下來接受盤查訊問。

現場附近一家PUB店的客人受訪說，事發前1、2秒，瞥見肇事車輛從店前飛馳而過，多輛停等紅燈的機車被其撞上，該路段限速50公里，肇事車輛的時速可能達7、80公里，「明顯超速」。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 警方趕抵現場處理時，經過數分鐘勸說，莊姓男子才爬下車頂。（讀者提供）

    警方趕抵現場處理時，經過數分鐘勸說，莊姓男子才爬下車頂。（讀者提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吸毒 肇事 車禍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
媽媽味✧香滷豬肋排
電鍋菜✧小卷清酒蒸
甜食✧枸杞包心粉圓
炒米粉的黃金比例！
轉寄

標題：獨家畫面》吸毒男撞死人 竟賴在車頂不下來


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月16日‧星期日‧丁酉年三月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.