邱毅影射陳菊風災泡湯判無罪 高市府：上訴到底

2017-04-14 11:49

〔記者黃良傑／高雄報導〕前立委邱毅於99年高雄市長選舉時，影射陳菊風災當天到田寮鄉某溫泉會館，並於報紙登「凡那比號颱風當天下午，有誰看見陳菊市長出現在高雄縣田寮，請儘速跟我聯絡」懸賞千萬廣告，被陳菊怒告違反選罷法、誹謗罪遭起訴，今天上午11時宣判，邱毅獲判無罪，全案可上訴。

新聞局長丁允恭回應「一定請檢察官上訴到底！」他說「全世界都知道他在說謊」，罪證確鑿為何會判無罪？

一審法官認為邱毅曾向多名證人查證後，始在電視媒體上發表，其查證義務程度堪認已符法律之要求，若認被告查證至此，仍不得發表這些言論，無疑是限縮言論自由，恐造成寒蟬效應，同時，被告的評論內容也是可受公評，並已全理查證，不具實質惡意。

據了解，該案曾於101年12月雄檢偵結，檢方當時認同邱毅所主張，認為可受公評事項發表言論，以罪嫌不足不起訴，陳菊不服曾兩度聲請再議，高雄高分檢發回重查，104年雄檢才以邱毅涉嫌虛構，未盡查證義務將他起訴。

當時起訴理由，是以邱毅明知陳菊是99年高雄縣市合併後，參選第1屆高雄市長選舉候選人，利用「凡那比」颱風來襲，造成高雄縣市淹水事件，以文字或言詞散佈不實情事。

檢方清查陳菊於凡那比颱風期間，手機基地台位置及官邸監視器畫面，並傳喚邱毅辦公室林姓主任和女名嘴，排除陳菊在田寮泡湯之說；案經高雄地院審結，今天宣判邱毅無罪。