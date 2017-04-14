馬英九洩密案下午開庭 馬愛將律師團再登板
〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署上月14日起訴前總統馬英九涉洩密、教唆洩密案，台北地院定今日下午首次開庭進行準備程序，馬英九的辯護律師團也底定，由吳至格、蔡茂松、李宜光組成，全是馬家或國民黨愛用的辯護大將。
吳至格是馬英九台北市長特別費貪污案的辯護律師，助馬無罪定讞，他也處理過前海基會董事長辜振甫親子案、雲林焚化爐弊案、藥價黑洞案。
蔡茂松是司訓所20期檢察官轉任律師，曾受馬英九的姊姊馬以南委任控告《壹週刊》加重誹謗案，案由是因《壹週刊》報導馬以南涉介入省府秘書郭冠英人事案。
李宜光是2004年總統大選後，連、宋控扁當選無效案的藍營主辯律師，也曾替前台北市議員賴素如護航太極雙星案辯護。
今日準備程序預計由馬英九與辯護律師，對於起訴犯罪事實、證據的證據力、適用法條罪名表示意見，並由檢、辯各自提出要聲請傳喚的證人、要調查的證據。
北檢起訴認定，2013年8月31日深夜，馬英九剛從時任檢察總長黃世銘報告，得知特偵組尚未偵結的「特他61號」刑事案件偵查秘密，隨即向時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強洩漏偵查中的秘密，涉嫌洩密。
9月4日馬又教唆黃世銘向江宜樺報告案情，涉教唆洩密。北檢依刑法洩密罪、教唆洩密罪、違反通訊保障及監察法、個人資料保護法等罪嫌，起訴馬英九，最重可處3年有期徒刑。
台北地院分案由曾承審台北市信義區夜店殺警案的法官唐玥獨任審理。馬英九曾於2007年2月因台北市長任內特別費案被起訴，但獲判無罪定讞，時隔10年再次被提起公訴，也成為解嚴後第3位被起訴的卸任元首。
黃世銘因2013年8月31日、9月1日2度向馬洩密、9月4日向江宜樺洩密案，已被判有罪定讞，判刑1年3月、得易科罰金45萬元。
立法委員柯建銘另案對馬英九提起刑事自訴，自訴範圍是9月1日涉教唆黃世銘第2度向馬洩密，以及9月11日馬在國民黨考紀會前開記者會涉加重誹謗柯；北院上月28日判馬無罪，柯建銘已表明會上訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 神秘頭文字D／山區盲飆150KM 冠軍賽車手被點名
- 孕妻返台尋夫 通緝犯接機被活逮
- 馬英九洩密案下午開庭 馬愛將律師團再登板
- 引進金絲貓、最強妹... 「老爹」賣淫集團15人被訴
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 《粉嫩錶情》5
- 市圖新建總館 將成「生命樹」綠建築
- 《粉嫩錶情》2
- 菜包做記號 竟用工業染料「紅花米」
- 《通靈少女》撞普渡卡關 她說服媽祖連擲3聖筊
- 南縣區漁會3巨頭產生 理事長、總幹事年輕化
- 保育藻礁號召陳情 「我是觀音人」臉書一度遭議員關閉
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 留學、進統一苦過來？ 鄉民掀徐重仁「靠爸」史
- 《晶妙絕倫》繆斯女神
- 台股開盤下跌30.18點 報9806.50點
- 瓊瑤淚爆平鑫濤失智住院409天
- 保密到家！親姊妹低調共演蕾絲邊A片
- 疏解1.5倍車流 寶山路調撥車道動工
- 戴戴穩居球后 瑪琳回升第二
- 《晶湛技藝》官窯時尚
- 中市分隔島種逾4千棵灌木 挨批趕業績
- 【朵朵小語】 寧可靜默
- 宜縣第2例腎臟移植 陽大醫院完成
- 丁噹想戀一個愛 紅鸞星動恐是苦戀
- 9月娶富家女！經紀人保鑣開道朴有天冷臉快閃
- NBA》前「鍋神」又失業 原因竟是錯過球隊巴士？
- 輪休風反噬 熱火夢醒時分
- 繽紛輕薄 Swatch服貼錶現佳
- 洪秀柱反對提年改版本 廖國棟批：黨中央只看到部分民眾
- MLB》達比修對天使狂飆10K無失分 本季首勝開胡（影音）
- 梧棲大排轉角護欄低 騎士易摔落圳溝
- 曾文淨水場日供2萬噸 賴清德：滴滴皆辛苦
- 國民黨司法內鬥 恐埋選舉無效地雷
- 《小辭典》建蔽率
- 北市區公所發防災頭套不教用 挨批
- 讓小搗蛋變愛迪生 頭份將開課
- 向俄翻臉 川普指關係跌停
- 證券行情表、證券表格
- 《中英對照讀新聞》Gator: Orange is the new green 鱷魚：橘色是新綠色
- 「中國不是匯率操縱國」 學者︰不代表美中貿易沒事
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Uber relaunches services, cite ministry cooperation
- 《小包有戲》1
標題：馬英九洩密案下午開庭 馬愛將律師團再登板
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email