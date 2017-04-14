馬英九洩密案下午開庭 馬愛將律師團再登板

2017-04-14 10:43

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署上月14日起訴前總統馬英九涉洩密、教唆洩密案，台北地院定今日下午首次開庭進行準備程序，馬英九的辯護律師團也底定，由吳至格、蔡茂松、李宜光組成，全是馬家或國民黨愛用的辯護大將。

吳至格是馬英九台北市長特別費貪污案的辯護律師，助馬無罪定讞，他也處理過前海基會董事長辜振甫親子案、雲林焚化爐弊案、藥價黑洞案。

蔡茂松是司訓所20期檢察官轉任律師，曾受馬英九的姊姊馬以南委任控告《壹週刊》加重誹謗案，案由是因《壹週刊》報導馬以南涉介入省府秘書郭冠英人事案。

李宜光是2004年總統大選後，連、宋控扁當選無效案的藍營主辯律師，也曾替前台北市議員賴素如護航太極雙星案辯護。

今日準備程序預計由馬英九與辯護律師，對於起訴犯罪事實、證據的證據力、適用法條罪名表示意見，並由檢、辯各自提出要聲請傳喚的證人、要調查的證據。

北檢起訴認定，2013年8月31日深夜，馬英九剛從時任檢察總長黃世銘報告，得知特偵組尚未偵結的「特他61號」刑事案件偵查秘密，隨即向時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強洩漏偵查中的秘密，涉嫌洩密。

9月4日馬又教唆黃世銘向江宜樺報告案情，涉教唆洩密。北檢依刑法洩密罪、教唆洩密罪、違反通訊保障及監察法、個人資料保護法等罪嫌，起訴馬英九，最重可處3年有期徒刑。

台北地院分案由曾承審台北市信義區夜店殺警案的法官唐玥獨任審理。馬英九曾於2007年2月因台北市長任內特別費案被起訴，但獲判無罪定讞，時隔10年再次被提起公訴，也成為解嚴後第3位被起訴的卸任元首。

黃世銘因2013年8月31日、9月1日2度向馬洩密、9月4日向江宜樺洩密案，已被判有罪定讞，判刑1年3月、得易科罰金45萬元。

立法委員柯建銘另案對馬英九提起刑事自訴，自訴範圍是9月1日涉教唆黃世銘第2度向馬洩密，以及9月11日馬在國民黨考紀會前開記者會涉加重誹謗柯；北院上月28日判馬無罪，柯建銘已表明會上訴。