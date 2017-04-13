人夫追女同事被拒 翻臉嗆「破麻」吃官司

2017-04-13 12:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市已婚的林姓男子追求女同事小君，小君不堪其擾而轉告林男妻子，林男卻翻臉，不僅傳騷擾簡訊「破麻起床尿尿」、「妳就等著吃大便吧！」還變本加厲跑到小君住處「堵人」，他卻辯稱沒有恐嚇之意，台中高分院二審認為，他觸犯恐嚇危害安全罪明確，判處徒刑3月，可易科罰金9萬元，全案確定。

判決書指出，現年35歲高職畢業、擔任鈑金工的林男雖然已婚，卻又追求年輕的同事小君（化名），2015年7月起他不斷傳Line簡訊向小君示愛，內容包括「我想跟妳說說話」、「看妳不知跟誰講電話，還笑那麼開心，我也要」，另外，林男也會碰觸小君身體，小君不堪其擾，同年10月向林妻告狀，林妻把丈夫罵一頓。

林妻命令林男，不得再騷擾小君，數天後，林男得知是小君告密，他翻臉傳簡訊恐嚇小君，要求小君1個月內，跟他討論此事，小君不理會，林男變本加厲，同年10月間傳簡訊辱罵恐嚇小君，包括「死破麻」，「別讓我去妳家堵妳，到時候妳會很慘」，「破麻起床尿尿了」、「妳就等著吃大便吧！」以及「別讓我去妳家堵妳，到時候妳會很慘」、「別哭著求我，我不是在開玩笑」。

小君仍不理會，不料，林男在同年10月29日晚間，果真跑到小君住處旁「堵人」，徘徊達3小時之久，徘徊堵人的情景，都被監視器拍下來，台中地院一審判他徒刑3月，他不服上訴二審。

林男上訴指稱，他到小君住處，只是請小君說明，為何向他的妻子告狀，他雖徘徊3小時，卻沒有危害小君的安全與自由等權利，一審判決有誤。

台中高分院二審認為，不是林男「堵人」之舉觸法，而是林男傳「吃大便」、「別任我去妳家堵妳」等簡訊恐嚇小君，去小君住處「堵人」的行為，是增加小君的恐懼，據此駁回上訴，維持3月徒刑，可易科罰金9萬元，全案確定不能上訴。