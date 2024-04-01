女山友爬六順山失聯5天 聽到搜救者聲音自己走出來

52歲殷姓女山友登上六順山後即失聯五天，花蓮縣消防局組成搜救隊伍搭直升機前往搜救，今天中午發現殷女，生命跡象正常，意識清楚。 （花蓮縣消防局提供）

2024/04/01 14:50

〔記者王錦義／花蓮報導〕一行7人登山隊伍上月27日從南投入山，準備以2天時間攀登七彩湖及六順山，其中52歲殷姓女山友登上六順山後即脫隊失聯，手機最後定位在六順山往高登工作站路上，花蓮縣消防局28日組成搜救隊伍前往搜尋，今天中午發現殷女，除了輕微虛弱外，生命跡象正常，意識清楚沒有大礙。

蔡姓山友表示，當時殷女聽到他們的聲音，從旁邊的路走出到三角點表示她是失聯者，這幾天她躲在溪谷的樹根裡面，沒吃東西，只喝水。因為天氣好，所以才跑出來，曾經有聽見直升機。

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消防局指出，殷姓女山友27日在登頂六順山後，獨自離開六順山三角點要回七彩湖營地，卻疑似走錯方向，手機最後定位點在六順山往高登工作站新路半途。隊友在網路貼文，女隊友發現自己走錯路後，曾傳位置訊息給其他人，並表示自己迷路、手機完全沒電，因此27日傍晚5點40分，派2人從七彩湖營地折回六順山找人，但沒有發現女子蹤跡。

花蓮縣消防局、林業署護管員28日共4人，搭空勤直升機上七彩湖，直奔六順山往高登方向的手機最後定位點尋人，但都沒有發現蹤跡，29日再度請求空勤總隊直升機，把4人送到台電高登工作站找人。今天中午在六順山頂附近一處山凹處發現殷女，除了身體虛弱外沒有大礙，目前已派員前往接觸，並詢問是否需要申請直升機協助撘載下山。

消防局呼籲，登山民眾登山前應備妥相關登山器具及裝備，攜帶保暖衣物、雨衣褲、飲水、糧食、智慧型手機、GPS及口哨等裝備，且務必於登山時結伴同行，避免落單，遵循指標，勿走捷徑或自闢路線；如遇脫隊迷路時折回原路，或尋找避難處所靜待救援，於空曠處、樹幹標示明顯記號，或反光板折射、吹哨子，以引起救援人員注意，找到安全庇護點送出定位訊號後，就盡量待在原地待援。

六順山、七彩湖位於南投縣信義鄉與花蓮縣萬榮鄉交界處的中央山脈中段主脊東側上。六順山海拔約2999公尺，是中央山脈主脊自安東軍山以南第一個突起到約3000公尺的高山，名列台灣百岳89號，近年吸引許多新手參加收費制的登山團。

52歲殷姓女山友登上六順山後即失聯五天，花蓮縣消防局組成搜救隊伍搭直升機前往搜救，今天中午發現殷女，生命跡象正常，意識清楚。 （花蓮縣消防局提供）

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