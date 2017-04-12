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大逆轉！南投駭人殺父母案 被告裁定停止羈押 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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大逆轉！南投駭人殺父母案 被告裁定停止羈押

2017-04-12  13:57

〔即時新聞／綜合報導〕南投縣一對驚世夫妻王忠義與陳麗雅，三年前疑似因積欠債務，設局淹死父母，詐取保險金，去年判王無期徒刑，陳女無罪，他上訴二審，但如今案情逆轉，台中高分院今天以王忠義殺父母證據薄弱，裁定王忠義停止羈押。

當年這起命案曝光後引起各界譁然，王忠義與妻涉嫌在2014年5月把因腎臟病住院的爸爸帶出院，疑似推進中原橋河裡，再向警方報失蹤，隔年警方北港溪下游裡發現一具枯骨，尚未比對DNA前，王忠義就認定枯骨絕對是他爸爸。

2014年10月，又涉嫌將母親推入溪中，製造失足溺斃意外，王男在被逮前，警方懷疑王男想逃出國，卻被逮個正著，漏夜偵訊後，王被南投檢方以涉嫌殺害直系尊親屬，有逃亡、滅證、串供之虞，向地院聲押獲准。

去年，王忠義涉殺母案被判無期徒刑，弒父案方面，王與其妻陳麗雅均因證據不足獲判無罪，王忠義上訴二審。根據《TVBS》報導，台中高分院今天以王忠義加工殺人證據薄弱，後續雖有再調查必要，但王忠義不需要再羈押，裁定王忠義停止羈押，但限制出境、住居，每週六到派出所報到。

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  • 涉嫌殺害雙親的嫌犯王忠義。（資料照，記者謝介裕翻攝）

    涉嫌殺害雙親的嫌犯王忠義。（資料照，記者謝介裕翻攝）

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