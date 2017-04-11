1月大男嬰趴睡窒息亡 新手爸獲不起訴

2017-04-11 18:57

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名蔡姓新手爸爸，為讓孩子學會獨立自主，讓1個多月大的兒子，獨自睡在嬰兒房，今年2月清晨6時許，蔡男醒來準備餵奶時，卻發現男嬰因趴睡而窒息死亡，被依涉過失致死罪送辦，新北地檢署今職權不起訴。

出庭時，蔡男難過表示，凌晨3時許他餵完奶後，將兒子放回嬰兒房睡覺，他便回房睡了，不料上午近7時許，他準備餵奶時，卻驚見兒子呈俯趴姿勢，一動也不動，連忙打119送醫，但經搶救後仍回天乏術。

檢方考量蔡男自白犯行，因事故痛失愛子，本就已很悲痛，認為經歷此事後，應對照顧小孩有所注意及警惕，加上男嬰母不提出告訴，因此今將蔡男不起訴。