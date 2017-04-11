母親「騎」舊情人 兒子竟偷拍索千萬

2017-04-11 12:55

〔記者錢利忠／台北報導〕事業有成的50歲婦人，去年意外在臉書上找到就讀國中時期的蔡姓初戀情人，2人相約共度平安夜後，她拉著已婚的蔡男到她的公司倉庫幽會，門都還來不及關，就一屁股騎在蔡男身上，沒想到卻被聞聲而來的兒子目睹及偷拍；她為獲兒子諒解，竟翻臉控告蔡男性侵，台北地檢署認為雙方是合意，將蔡男不起訴。

去年12月24日平安夜，婦人與從中國工作返台的蔡男，相約到KTV歡唱，凌晨帶蔡男到她開的公司倉庫享受魚水之歡，兩人疑似「關機」太久，還沒關門就猴急地脫去衣物，噪音驚動到當時也在公司的兒子，她兒子目睹母親竟騎在陌生男子身上，嚇得拿手機偷拍存證。

當時她兒子怒不可遏，蒐證後將蔡男叫到門外談判，一開口就要求1000萬元和解，蔡男不知該如何是好，還向婦人求救說：「怎麼辦，妳兒子跟我要1000萬元…」。

事後雙方和解未果，她見兒子對她不理不睬，還傳LINE向蔡男訴苦「小孩不理我了，怎麼辦？」此外，她擔心兒子透過她的LINE找蔡男興師問罪，還與蔡男約定通關密語，只有見到她傳的HELLO KITTY貼圖，才能證明是她本人。

後來她為了說服兒子，竟推稱她在KTV時被蔡男下藥，不知道發生什麼事，翻臉控告蔡男性侵；蔡男應訊時則否認下藥性侵，辯稱雙方是妳情我願；檢方調閱KTV外監視器畫面，發現2人離開時互動親密，蔡男也沒有婦人公司倉庫的鑰匙，且事發後2人還互傳LINE商討對策，認定雙方是合意性交。至於此案是否另涉及妨害家庭，檢方尚未收到告訴。