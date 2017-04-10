性侵酒醉女網友 男判刑3年2月

前年11月間，黃姓男子約女網友小美（化名）到住處喝酒聊天，卻趁她酒醉意識不清之際性侵。（情境照）

2017-04-10 14:15

〔記者王定傳／新北報導〕前年11月間，黃姓男子約女網友小美（化名）到住處喝酒聊天，卻趁她酒醉意識不清之際性侵，小美清醒後發覺自己一絲不掛，黃男卻裝傻說是她自己脫光光，後來才透過LINE向小美坦承，但到了審理時又否認，新北地院合議庭不採信，依乘機性交罪判他3年2月徒刑。

前年11月23日，黃男透過網路交友軟體結識小美，3天後凌晨，黃男約小美到住處喝酒聊天，小美喝了約2杯啤酒後，因感覺疲憊睡著，早上起床發現自己一絲不掛，質問黃男發生什麼事？黃男裝傻說是她自己脫光光。

小美因趕著上班，穿上衣服先行離去，同月底，小美與男友跑到黃男住處附近質問，他坦承性侵，稍晚小美再傳LINE問他：「所以在我沒意識的時候你真的對我幹嘛了？是嗎？」黃男回說：「是！」

到了審理時，他辯稱，小美當時很清醒，是你情我願，一開始會坦承是因擔心這樣會讓小美與男友吵架，之後在LINE上坦承有加安眠藥，是因遭到小美弟弟毆打，要他賠償1000萬元或300萬元。

合議庭調查，小美所述前後一致，黃男在偵查時曾說：「小美問我昨天我們有幹嘛嗎，我覺得她在裝傻，所以我沒有回答她」，審理時又認小美清醒時確實一絲不掛，與小美所述因失去意識不記得發生何事吻合，且若遭威脅，理應陳述實情，要小美不要再裝，但他卻透過LINE坦承性侵，還請求原諒，審酌他的犯行造成小美身心創傷，否認犯行，但與小美和解判刑3年2月。

另，黃男雖於LINE坦承有加安眠藥，但因小美案發後未抽血檢驗體內是否有安眠藥成分或代謝物，也未扣得與安眠藥相關跡證，無法證明確有此事；可上訴。

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