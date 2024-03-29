煉毒師肢體潰爛！ 法官裁定400多公斤製毒原料判決前銷毀

煉毒的地下工廠設備相當簡陋。（中檢提供）

2024/03/29 16:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕一家化學原料公司的高姓負責人，涉嫌從2023年3月起，在台中市東勢山間承租鐵皮屋，再傳授高姓男子與何姓少年煉製「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱喵喵，三級毒品）等毒品，台中地檢署指揮調查局與警方搜索時，驚見滿地原料與半成品，散發出強烈臭味，高男（煉毒師）還因煉毒而肢體潰爛，台中地方法院認為查扣共計400多公斤第四級毒品先驅原料「2-溴-4甲基苯丙酮」等物品，是危害性化學品或毒性化學物質，易生危險且有喪失毀損之虞，裁定在判決之前，即毀棄或取樣後銷燬。

起訴書指出，起訴書指出，高姓負責人（33歲）有違反農藥管理法前科，他在去年（2023年）3月用每月5萬元租金，租下東勢山區鐵皮屋，闢建成煉毒地下工廠，再提供原料，傳授高男（63歲）與何姓少年煉製毒品，於去年4月起開始煉製毒品，高姓負責人也會到煉毒工廠，口頭教導兩人煉毒技術，包括「溴化反應」，在煉製過程中，遇到冷凝設備不足等障礙，高姓負責人也會購置設備解決問題，檢調與警方於去年8月搜索拘捕3人，他們都坦承犯行。

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中檢是認定高姓負責人與高姓男子，共同製造四級毒品，助長毒品氾濫且戕害國民健康，嚴重影響治安，依毒品危害防制條例起訴2人，至於查扣的製造毒品原料或毒品半成品，包括甲苯磺酸甲酯、溴水、2-溴-4甲基苯丙酮等，中檢聲請毀棄或取樣後銷燬。

台中地院認為，上述物品均屬國家標準CNS15030分類，是危害性化學品或毒性及關注化學物質，且以簡單塑膠桶、塑膠方盤或易碎玻璃容器儲存，沒有特殊或較妥適的包裝，桶身如風化或玻璃若碎裂，恐有外洩之虞，足以認定有容易逸漏之虞，如果散逸揮發，也有危害保管人員健康之慮，而有易生危險且不便保管狀況，裁定於判決確定前，採樣後銷燬或毀棄。

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台中地院裁定查扣的製毒原料或半成品，於判決前取樣銷毀或毀棄。（中檢提供）

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