為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

煉毒師肢體潰爛！ 法官裁定400多公斤製毒原料判決前銷毀

煉毒的地下工廠設備相當簡陋。（中檢提供）

煉毒的地下工廠設備相當簡陋。（中檢提供）

2024/03/29 16:06

〔記者張瑞楨／台中報導〕一家化學原料公司的高姓負責人，涉嫌從2023年3月起，在台中市東勢山間承租鐵皮屋，再傳授高姓男子與何姓少年煉製「4-甲基甲基卡西酮」（俗稱喵喵，三級毒品）等毒品，台中地檢署指揮調查局與警方搜索時，驚見滿地原料與半成品，散發出強烈臭味，高男（煉毒師）還因煉毒而肢體潰爛，台中地方法院認為查扣共計400多公斤第四級毒品先驅原料「2-溴-4甲基苯丙酮」等物品，是危害性化學品或毒性化學物質，易生危險且有喪失毀損之虞，裁定在判決之前，即毀棄或取樣後銷燬。

起訴書指出，起訴書指出，高姓負責人（33歲）有違反農藥管理法前科，他在去年（2023年）3月用每月5萬元租金，租下東勢山區鐵皮屋，闢建成煉毒地下工廠，再提供原料，傳授高男（63歲）與何姓少年煉製毒品，於去年4月起開始煉製毒品，高姓負責人也會到煉毒工廠，口頭教導兩人煉毒技術，包括「溴化反應」，在煉製過程中，遇到冷凝設備不足等障礙，高姓負責人也會購置設備解決問題，檢調與警方於去年8月搜索拘捕3人，他們都坦承犯行。

中檢是認定高姓負責人與高姓男子，共同製造四級毒品，助長毒品氾濫且戕害國民健康，嚴重影響治安，依毒品危害防制條例起訴2人，至於查扣的製造毒品原料或毒品半成品，包括甲苯磺酸甲酯、溴水、2-溴-4甲基苯丙酮等，中檢聲請毀棄或取樣後銷燬。

台中地院認為，上述物品均屬國家標準CNS15030分類，是危害性化學品或毒性及關注化學物質，且以簡單塑膠桶、塑膠方盤或易碎玻璃容器儲存，沒有特殊或較妥適的包裝，桶身如風化或玻璃若碎裂，恐有外洩之虞，足以認定有容易逸漏之虞，如果散逸揮發，也有危害保管人員健康之慮，而有易生危險且不便保管狀況，裁定於判決確定前，採樣後銷燬或毀棄。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

台中地院裁定查扣的製毒原料或半成品，於判決前取樣銷毀或毀棄。（中檢提供）

台中地院裁定查扣的製毒原料或半成品，於判決前取樣銷毀或毀棄。（中檢提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
菸印少年董 果菜富少渾身名牌煉毒
2023/11/19 05:30

菸印少年董 果菜富少渾身名牌煉毒
連抽的菸都印「少年董」！彰化果菜批發商小開 全身名牌製毒賣移工
2023/11/18 14:41

連抽的菸都印「少年董」！彰化果菜批發商小開 全身名牌製毒賣移工

Cartier Trinity突破常規盡顯新意
台中山區鐵皮屋煉毒 毒蟲肢體潰爛還被起訴
2023/10/18 12:54

台中山區鐵皮屋煉毒 毒蟲肢體潰爛還被起訴
史上最大！626萬顆感冒藥煉安毒 警急追來源
2023/10/17 06:59

史上最大！626萬顆感冒藥煉安毒 警急追來源

國內外旅遊首選 台新FlyGo卡回饋賺很大
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播