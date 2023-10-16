史上最大安毒製造廠！砸6000萬狂掃626萬顆感冒藥煉毒 警急追來源

刑事局中打破獲史上最大安毒工廠，查獲313.85公斤的安非他命。（警方提供）

2023/10/16 22:36

〔記者許國楨／台中報導〕刑事局中打今天宣布破獲史上最大安毒製造工廠，查扣市價超過2.5億元成品，辦案人員估算，該集團用感冒藥中麻黃素成分煉毒，若要提煉這些重量的成品，至少需6百萬顆以上感冒藥，首腦李嫌砸超過6千萬狂掃，令人咋舌，也將針對大量感冒藥來源追查究責。

據了解，一般市售感冒藥含有麻黃素成分，也是提煉安非他命原料，製毒師傅若技術不佳，每3、4萬顆感冒藥，大概僅能提煉出一公斤，若技術精良，約2萬顆感冒藥可以製成一公斤安非他命，該集團首腦李嫌雖財力雄厚但也有成本精算概念，因而費了一番功夫找上在煉毒圈知名的呂姓製毒師串連。

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刑事局中打三隊此次查獲李嫌為首製毒工廠，查扣313.85公斤安毒成品，初估至少需要626萬顆感冒藥，若每顆10元市價計算，李嫌至少得砸超過6000萬元才能購得煉毒數量的感冒藥，但這麼多感冒藥如何取得，有無藥商或藥局勾結，也是警方要釐清的疑點。

而李嫌在警詢中供稱，在博奕方面賺了不少錢，才想「轉投資」毒品生意牟取暴利，卻對於感冒藥來源避重就輕，辯稱係透過同夥及友人掃貨，警方將進一步突破究責。

警方將一干犯嫌移送法辦。（警方提供）

警方出動特警攻堅。（警方提供）

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