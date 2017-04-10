323占領政院宣判 魏揚、許立等8人無罪

台北地方法院10日開庭審理太陽花學運「323佔領行政院案」，魏揚、許立、陳廷豪等被告與義務辯護律師團宣判後，在北院門口開記者會。（記者簡榮豐攝）

2017-04-10 14:41

〔記者張文川／台北報導〕2014年「318太陽花學運」期間發生的「323占領行政院」案，學運領袖魏揚等21人，被控煽惑他人犯罪、妨害公務等罪，台北地院今宣判，被控煽惑罪的魏揚等8人全都獲判無罪，11名妨害公務或毀損公務者有罪，各被判3至5月，可易科罰金。

2名學生因為擔心警方噴催淚瓦斯，而拿走4包行政院內的濃煙逃生包隨身携帶以自保，被控加重竊盜，法院也判2人無罪。

判決名單如下：

煽惑他人犯罪（8人），皆無罪：魏揚、陳廷豪、許立、林建興、江昺崙、劉敬文、許順治、柯廷諭。

妨害公務（9人），8人有罪、1人無罪：吳崇道3月、劉建明3月、林唐聿4月、陳建斌4月、陳威丞4月、黃國陽4月、謝昇佑4月、許哲榕5月，其中吳崇道緩刑2年；另，吳濬彥無罪。

毀損公物（3人），皆有罪：李冠伶4月、黃茂吉5月、許順治4月（許順治被控煽惑犯罪部分，無罪）。

加重竊盜（2人），皆無罪：王晟亦、郭修豪。

學運期間3件群眾運動衍生的刑事案件，「318攻占立法院」案，北院已於上月31日一審宣判，黃國昌、林飛帆、陳為廷、魏揚等22人，全獲判無罪；「411包圍中正一警分局」案，洪崇晏等4人去年12月被一審依侮辱公署等罪判各拘役30至80日，上訴二審中；「323占領行政院」案，今天一審判決。

2014年3月17日，國民黨立委張慶忠在立法院內政委員會上，只花30秒宣即布完成審查「海峽兩岸服務貿易協議），群眾反彈引爆太陽花學運，3次大型群眾運動，檢方共起訴155人，其中，占領行政院行動分兩波起訴各93人、39人，共起訴132人。

去年5月20日新政府上台，行政院撤回告訴乃論的侵入建築物、毀損等罪，但尚有21人涉非告訴乃論之罪，因此繼續審理。21人當中，當時的清大學生魏揚、陳廷豪等8人被控煽惑他人犯罪，另有10人涉對員警暴力推擠、拉扯，有還人將員警推下台階，被控妨害公務。（15：10更新）