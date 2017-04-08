國3北上樹林段胖卡火燒車 車主差點葬身火窟

2017-04-08 13:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕福爾摩沙高速公路北上45K處，今天中午驚傳胖卡火燒車，車上駕駛行駛途中聞到燒焦味，連忙停車跳逃，不到30秒，車身隨即陷入火海，新北市消防局出動滅火，確認車主及時逃生，沒人傷亡，這起車禍造成國道回堵，國道六隊樹林分隊已派員疏導交通中。

新北市消防局說，今天中午12時38分許獲報，福高北上樹林路段發生火燒車，消防人車趕到時，車輛已陷入火海，駕駛在一旁直呼「我的車！」，隨後告知消防員，他在行駛時好像聞到機油漏油，後來車底傳出燒焦味，他連忙停往路肩下車，目睹愛車陷入火海；消防單位已撲滅火勢，起火原因仍待調查。

國道六隊樹林分隊長林富貴呼籲，用路人開車前要妥善檢查車輛及車況，減少發生火燒車事故，釀成意外。