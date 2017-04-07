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「我來修電話！」 8旬電信翁忘了自己早已退休...

2017-04-07  17:28

［記者陳恩惠／台北報導］「叮咚！叮咚！」北市至善路三段巷內民宅，今天清晨突然傳來電鈴聲響，屋主從睡夢中被吵醒，睡眼惺忪應門時，發現門外站著1名高齡長者，直說著「我是中華電信的工程人員，你們是不是要維修電話？」屋主覺得怪異急報警，士林警分局溪山派出所據報，警員謝仲壹清查，80歲的張翁前一日獨自駕車北上聚會竟失蹤，還忘了自己早已退休，趕緊連絡家屬接回。

溪山所表示，今天清晨5時30分靜寂的警所內突然響起電話鈴聲，警員謝仲達接獲轄內居民報案表示，有個奇怪的老先生，駕著車突然出現在他家門前，直嚷著「我來維修電話！」由於他家電話沒壞，也沒申請維修，雙方僵持不下，向警方請求協助，謝員獲知，立刻飛車趕到。

報案的屋主說，這位老先生一直自稱是「中華電信公司員工」，他是接到公司的通知，才會過來維修電話，可是他們家的電話沒有壞啊？警員謝仲壹於是查看老翁的證件，發現張姓老翁今年已經高齡79歲，研判應該是退休至少15年以上，懷疑張翁疑似失智，以致記憶停留在年輕時代，於是將張翁帶回警所安置，利用警用系通查詢，赫然發現張翁不僅家住中壢地區，家屬深夜通報協尋的失蹤人口，立刻聯繫心急的家屬前來。

張翁的兒子說，老父親年輕時候，就一直在中華電信公司大台北地區服務，直到他退休返家，昨天下午獨自駕車外出，到同住中壢地區的友人家餐敘，會後突然先行駕車離開，就此與家人失聯，他們遍尋不著只好向中壢的派出所通報失蹤協尋，幸好台北市的警方及時發現，這份協助讓他們銘記在心。

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  • 士林警分局溪山派出所警員謝仲壹處理誤闖民宅糾紛，帶回直嚷著要「維修電話」、已自電信公司退休的八旬張翁。（記者陳恩惠翻攝）

    士林警分局溪山派出所警員謝仲壹處理誤闖民宅糾紛，帶回直嚷著要「維修電話」、已自電信公司退休的八旬張翁。（記者陳恩惠翻攝）

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