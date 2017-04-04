又是壓車過彎失速 男狠撞對向貨卡慘死
2017-04-04 14:30
〔記者徐聖倫／新北報導〕 24歲潘姓男子於早上7時許騎乘普通重型機車行經北宜公路往台北方向，於34公里處1處右彎大彎道押車過彎不慎失去重心，整個連人帶車犁田滑行至對向道，狠撞上迎面而來的大貨車，潘某當場失去呼吸心跳，警消獲報將其送往萬芳醫院，今上午9時許仍宣告不治。
警方連絡潘母到案，潘母哀痛表示，兒子趁連假最後一天要到台北與友人出遊，沒想到就遇上死劫。大貨車51歲徐姓駕駛則表示自己今天是上班日，他意識到有人從對向道滑過來到撞上根本不到1秒，真的來不及閃避。據悉，潘某、徐某2人均未飲酒，警方將依業務過失致死罪嫌將徐某移送法辦。
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