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台大外籍生宿舍暴斃 警方封鎖現場
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外籍漁工百浬海外腹痛 海巡艇疾駛救援

2017-04-03  11:48

〔記者吳昇儒／新北報導〕基隆籍漁船「信和發16號」船上一名印尼籍綽號「阿多」的漁工突然嚴重腹痛，無法進食、船上也無藥物，漁船正在鼻頭角東北方約150浬處作業，情況危急。船長緊急通報基隆漁業電台求援，澳底海巡隊獲報後，立即調度線上巡艇趕往救援，昨天晚間9時順利將阿多載返八斗子漁港交由船主家屬後送就醫。

海巡人員調查，「信和發16號」是上個月27日從八斗子漁港出海作業，船上除台籍船長外，還搭載6名外籍漁工，接獲漁業電台通報時，當時漁船距離鼻頭角東北方超過百浬，為爭取救援時效，遂由漁船與澳底隊3561艇採對開方式，拉近兩船距離，昨天於下午5時40分兩船於鼻頭角東北方約60浬處碰頭，將阿多接駁上海巡船艇，返航送醫，所幸無大恙。

澳底海巡隊指出，若漁民在海上有緊急狀況時，請撥打海巡署報案專線118，海巡署將儘速派員處理。

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  • 海巡人員將阿多帶上船艇，送醫救治。（記者吳昇儒翻攝）

    海巡人員將阿多帶上船艇，送醫救治。（記者吳昇儒翻攝）

  • 海巡人員阿多接駁回岸邊就醫。（記者吳昇儒翻攝）

    海巡人員阿多接駁回岸邊就醫。（記者吳昇儒翻攝）

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