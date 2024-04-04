「波特王」商標爭奪戰！ 波特王暫保商標 決戰最高行政法院

百萬Youtuber「波特王」。（翻攝臉書）

2024/04/04 15:08

〔記者王定傳／新北報導〕百萬Youtuber「波特王」陳加晉，日前與前東家「聚暘新媒體國際股份有限公司」發生糾紛，互相提告；其中，聚暘公司以陳加晉有搶註「波特王」商標情形，提異議、訴願被駁回後，遂提起行政訴訟，要求撤銷智慧財產局「異議不成立」原處分；智慧財產及商業法院審理後判定，陳加晉在與聚暘公司簽約前早就有使用「波特王」作為別名並公開創作，日前判聚暘敗訴，但聚暘已提起上訴，全案將決戰最高行政法院。

本案起因是，陳加晉在2022年間向智慧財產局申請註冊「波特王」商標獲准，同年10月，暘新公司隨即提出異議，主張本案有搶註、違反商標法情形，經智慧財產局審查後處分異議不成立，暘新公司再向經濟部訴願，亦被駁回，遂提起行政訴訟要求智慧財產局撤銷原處分。

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聚暘公司仍主張，陳加晉知悉「波特王」商標存在，意圖仿襲，於雙方合約關係存續中，未經同意私下搶先申請註冊商標。

智財局則主張，依陳加晉所提異議答證可知，他在簽約前就有以「波特王」作為商標使用事實，簽約後沿用「波特王」提供演藝服務，「波特王」並非經聚暘公司所「規劃設計生產製造」，且合約內容亦未禁止陳加晉不能註冊商標。

陳加晉亦以「參與人」身分主張，在簽約前，他已創設「波特王」作為別名，並使用於公開網路社群、影音平台，且合約並未禁止他註冊商標，並無因知悉他人商標存在、以不正競爭行為意圖仿襲商標搶註情形。

合議庭調查，陳加晉早在2009年就以「波特王」為名設立個人臉書頁面，2011年使用「波特王 Potter King」名稱設立YouTube頻道，上傳包含以「波特王」為標題的影片，2015年臉書貼文亦有以「波特王」為名分享其個人參與大立精品百貨夏季服裝秀的演藝工作照片。

合議庭判定，陳加晉在簽約前就以「波特王」為別名，在網路社群、影音平台，表彰個人人格、形象，提供創作、表演等影片服務，再以自己「波特王」別名與聚暘簽訂經紀合約，沿用其別名作為藝名提供藝人表演服務，並無搶註情形，判決聚暘敗訴。

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