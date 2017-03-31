Hello kitty限量鍋寄丟？ 原來是物流司機A走了

2017-03-31 16:31

〔記者陳慰慈／新北報導〕楊姓女子買了知名電鍋業者與日本HELLO KITTY聯名限量版的電鍋，後來決定賣掉1個，並委由物流貨運公司送交買家，不料買家遲遲未收到貨，楊女一開始以為貨運公司寄丟了，追問後才得知鍋子被貨運公司鄒姓司機A走，事後楊女與貨運公司達成和解，貨運公司則提告鄒姓司機侵占，因鄒男坦承犯行並向公司道歉，新北地檢署今予鄒男緩起訴處分，條件是得書立悔過書與服40小時義務勞務。

處分書指出，鄒男因對貨運公司心生不滿，去年9月28日，利用其保管被送物件機會，將該送給客戶價值6600元的HELLO KITTY聯名限量版電鍋佔為己有，帶回家用。

庭訊時，鄒男坦承犯行，供稱因一時衝動才會犯錯，犯後也很後悔，並向公司道歉，而公司也同意予他緩起訴處分。