流亡港人「姜牧師」北市遭刺 警方鎖定行兇男身背二通 循線追緝中

香港網路媒體創辦人姜嘉偉流亡來台，17日清晨4時許驚傳在台北市中山區林森北路街頭遭到砍殺。（圖擷自姜嘉偉臉書）

2024/03/17 20:17

〔記者姚岳宏／台北報導〕被稱為「姜牧師」的香港網媒始創人兼記者姜嘉偉，今天在臉書直播指稱，他在北市中山區林森北路回家途中遭不明人士襲擊，背後桶了兩刀，一度稱自己有生命危險，警方調查，被刺處樓上是制服酒店，姜男疑因酒後與另群剛下樓的酒客口角衝突，導致左背遭刺傷一刀，拇指擦挫傷，警方已鎖定行兇的林姓男子身分，循線追緝中。

警方初步調查，涉嫌動手的25歲林男，目前因詐欺、妨害自由案遭通緝，凌晨4時許他與友人在酒店喝完酒，下樓正要離開、在路邊等車時，遇到剛好搭計程車到場的姜男，雙方擦身而過，林男疑似認為姜男以廣東話罵他，隨即暴怒攻擊姜男。

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混亂中姜男遭不明利器刺傷，倒在地上，動手林男後搭友人轎車離去，警方後找到同行喝酒的34歲謝姓男子，謝男稱當時他去超商買東西，不清楚事發經過；警方初步研判，該案應為偶發衝突，不似有含政治動機的預謀犯案。

33歲姜嘉偉人在醫院救治時開直播，說有氣胸現象，靠胸腔插管通氣才救回一命，並稱自己「有機會會死」；但他直播時意識清醒，稍後進手術室縫合傷口，暫無生命危險。

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