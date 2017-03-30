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警察餘命爭議 警署：近5年平均死亡年齡為69.76歲

2017-03-30  21:34

〔記者邱俊福／台北報導〕針對外界指警察餘命62.49歲爭議，警政署表示，警察人員50歲以上自願及屆齡退休後，100年至104年間平均死亡年齡為69.76歲。

警政署表示，警察工作具危險性、辛勞性及緊急性，常處於高暴力、高衝突及高危險的犯罪情境，且需長期24小時輪服勤務，勤務時間不固定影響生活作息及身體健康，致罹患疾病及發生意外明顯較一般公務人員為高，因此訂有危勞職務人員降低自願、屆齡退休及月退休金起支年齡標準，考試院今（30）日審查通過的「公務人員退休撫卹法（草案）」，對於警消等危勞職務，請領月退休金年齡仍維持現行70制（任職15年及年滿55歲）不調整。

警政署提供年金改革委員會資料為辦理退休、撫卹業務，依「人事管理資訊系統」統計危勞職務基層巡佐、警員等警察人員50歲以上自願及屆齡退休後，100年至104年間平均死亡年齡為69.76歲，相較內政部內政統計年報公布「年齡別死亡數」同期50歲以上國民平均死亡年齡75.84歲，少6.08年。

警政署督察室副主任金耀勝，今年1月22日在年金改革委員會國是會議全國大會表示，警察基層巡佐、警員平均死亡年齡為62.49歲部分，是指危勞職務基層警察人員於100年至104年間、在職死亡及退休（資遣）後死亡者之「平均死亡年齡」，並非「平均餘命」。

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  • 圖為警政署反恐訓練中心。（資料照，記者李容萍攝）

    圖為警政署反恐訓練中心。（資料照，記者李容萍攝）

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