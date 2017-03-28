淡水警攔晨運長者 原來是因為…
2017-03-28 20:32
〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水警分局昨晨6時許派警員前往淡水捷運站附近，攔下晨間運動的長者，民眾遭攔後一頭霧水，細聽之下才發現原來是警方積極宣導反詐騙，將詐騙手法淺顯易懂的分類，強調只要提到「錢」，就要提高警覺，避免受騙，遭攔長者直說受益良多，稱讚警察太貼心。
淡水警分局表示，詐騙集團往往針對老人家生性單純、生活圈封閉、防詐知識不足的特性、甚至利用長者長期獨居，渴望與人互動的心理，挑選落單老人，培養交情，以放長線釣大魚的方式，再找各種理由向長輩撒嬌、拜託「借錢」詐騙。
警方說，昨日由中山路派出所及水碓派出所派員到淡水捷運站、水碓運動中心，針對銀髮族群進行反詐騙宣導，呼籲長者「多一分查驗，少一分受害」，加強銀髮族反詐騙知識宣導，減少詐騙案件。
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